Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230307/barcelona-baskani-laporta-ne-hakem-satin-aldik-ne-de-buna-tesebbus-ettik-1067957315.html
Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik
Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, savcılığın suç duyurusunda bulunması beklenen hakemlere ödeme yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Ne hakem satın aldık ne... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:29+0300
2023-03-07T22:32+0300
spor
barcelona
rüşvet
hakem
la liga
joan laporta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/10/1048067873_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffd703eb8a4a2d6379a9a09f93c3a960.jpg
Barselona kentinde düzenlenen ve konuğu olduğu bir oturumda konuşan Başkan Joan Laporta, Barcelona Kulübünün hakemlerle ilgili bilgi toplamak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya sahibi olduğu şirket aracılığıyla bir dönem ödeme yaptığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmalara ve kulübünü zan altında bırakan iddialara cevap verdi.Negreira'yı tanımadığını söyleyen Laporta, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır" şeklinde konuştu.İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun, 50 yıllık maç canlı yayın hakları için CVC yatırım şirketi ile 2.7 milyar euro'luk anlaşma imzaladığını hatırlatan Laporta, Barcelona ile Real Madrid'in buna onay vermediğini, sonrasında LaLiga ve CVC'nin Barcelona'yı kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.Transfer çalışmalarıLaLiga Başkanı Javier Tebas'ın ekonomik sorunlardan dolayı Barcelona'nın bu yaz döneminde transfer yapamayacağı şeklindeki sözlerine değinen Laporta, sınırlı kapasitede kaynağa sahip olsalar da bir kanat, bir stoper bir de forvet oyuncusu almak istediklerini dile getirdi.Diğer yandan İspanyol basını, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2001-2018 yılları arasında toplam 7 milyon euro ödediği tespit edilen Barcelona Kulübü ile ilgili soruşturma yürüten savcılığın çalışmalarını tamamladığını, Katalan kulübü hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması için yasal girişim başlatılacağını ileri sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230307/uefa-2022-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bilet-ucreti-iadesi-yapacak-1067941997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/10/1048067873_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d563b86e0fffd81d9d857c20394eb457.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
barcelona, rüşvet, hakem, la liga, joan laporta
barcelona, rüşvet, hakem, la liga, joan laporta

Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik

22:29 07.03.2023 (güncellendi: 22:32 07.03.2023)
© AP Photo / Joan MonfortBarcelona Başkanı Joan Laporta
Barcelona Başkanı Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Joan Monfort
Abone olTelegram
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, savcılığın suç duyurusunda bulunması beklenen hakemlere ödeme yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik" dedi.
Barselona kentinde düzenlenen ve konuğu olduğu bir oturumda konuşan Başkan Joan Laporta, Barcelona Kulübünün hakemlerle ilgili bilgi toplamak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya sahibi olduğu şirket aracılığıyla bir dönem ödeme yaptığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmalara ve kulübünü zan altında bırakan iddialara cevap verdi.
Negreira'yı tanımadığını söyleyen Laporta, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır" şeklinde konuştu.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun, 50 yıllık maç canlı yayın hakları için CVC yatırım şirketi ile 2.7 milyar euro'luk anlaşma imzaladığını hatırlatan Laporta, Barcelona ile Real Madrid'in buna onay vermediğini, sonrasında LaLiga ve CVC'nin Barcelona'yı kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.

Transfer çalışmaları

LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın ekonomik sorunlardan dolayı Barcelona'nın bu yaz döneminde transfer yapamayacağı şeklindeki sözlerine değinen Laporta, sınırlı kapasitede kaynağa sahip olsalar da bir kanat, bir stoper bir de forvet oyuncusu almak istediklerini dile getirdi.
Diğer yandan İspanyol basını, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2001-2018 yılları arasında toplam 7 milyon euro ödediği tespit edilen Barcelona Kulübü ile ilgili soruşturma yürüten savcılığın çalışmalarını tamamladığını, Katalan kulübü hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması için yasal girişim başlatılacağını ileri sürdü.
UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
SPOR
UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finali için bilet ücreti iadesi yapacak
15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала