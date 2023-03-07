https://sputniknews.com.tr/20230307/bakan-donmezden-karadeniz-gazi-aciklamasi-muhtemelen-nisana-kalir-1067924567.html

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması: Muhtemelen nisana kalır

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması: Muhtemelen nisana kalır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi için, "Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:26+0300

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türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

doğalgaz

doğalgaz yatağı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.Dönmez, "Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.Dönmez, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen nisana kalır." dedi.

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, doğalgaz, doğalgaz yatağı