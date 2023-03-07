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https://sputniknews.com.tr/20230307/bakan-donmezden-karadeniz-gazi-aciklamasi-muhtemelen-nisana-kalir-1067924567.html
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması: Muhtemelen nisana kalır
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması: Muhtemelen nisana kalır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi için, "Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-07T10:30+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
doğalgaz
doğalgaz yatağı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.Dönmez, "Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.Dönmez, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen nisana kalır." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/cumhurbaskani-erdogan-son-20-yilda-nerede-eksigimiz-varsa-ihmal-etmeden-hepsini-cozume-kavusturduk-1066269509.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, doğalgaz, doğalgaz yatağı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, doğalgaz, doğalgaz yatağı

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması: Muhtemelen nisana kalır

10:26 07.03.2023 (güncellendi: 10:30 07.03.2023)
© DHAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi için, "Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak" dedi. Dönmez, Karadeniz gazı içinse, "Muhtemelen nisana kalır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.
Dönmez, "Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.
Dönmez, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen nisana kalır." dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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