https://sputniknews.com.tr/20230127/cumhurbaskani-erdogan-son-20-yilda-nerede-eksigimiz-varsa-ihmal-etmeden-hepsini-cozume-kavusturduk-1066269509.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonunda hanelerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonunda hanelerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 20 yılda nerede eksiğimiz varsa ihmal etmeden hepsini çözüme kavuşturduk'" açıklamasında bulundu. Erdoğan, Karadeniz... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:45+0300

2023-01-27T16:45+0300

2023-01-27T17:33+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu."Milletimiz tarih boyunca güçlü devletler kurmuş, idaresi altında yaşayan herkesi korumuş, güvende tutmuş, müreffeh kılmıştır. Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyete uzanan her mücadelenin başımızın üzerinde yer vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadın hayallerine sahip çıkmıştır" diyen Erdoğan, "Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü İHA'lara Kızılelma adı verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk. Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa, Edirne, İstanbul, Belgrad ve Viyana kapılarına kadar sürdürürken toprak kazanma peşinde değildi, ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme gayesi taşıyordu." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Bu coşkunuz, bu heyecanınız inanıyorum ki 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Hayallerini kaybeden Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kirli düzeni aksine bizim hayallerimiz hep barış ve hakkaniyete dönüktür.Ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinlik, ekonomik altyapı, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle heba etmedik. Allah'ın yardımı ve milletin desteğine güvenerek çıktığımız yolculukta medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan rehber olarak gördük. Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çabaladık. Kazanımlarımız öylesine büyük ki, bunların telafisi sadece vakit meselesidir. Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin eski Türkiye'sini hatırlar mı? Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri ortada olan bir hakikati dile getiriyoruz. Ülkemizin tarihi olarak eski, coğrafi olarak küçük şehirlerinden olan Bilecik bunların en yakın şahididir.Sanayide doğal gaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Hep 'Zam, zam' diyorlar. Zam mı bu, indirim yapıyoruz."

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