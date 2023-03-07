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Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:46+0300
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türkiye
istanbul
köprü
ulaşım
trafik
galata köprüsü
atatürk köprüsü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden megakentte gece trafiğini etkileyecek bir duyuru paylaşıldı. Yapılan duyuruda, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-trafik-yogunlugu-yagmurla-birlikte-yuzde-90a-ulasti-1065990335.html
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istanbul, köprü, ulaşım, trafik, galata köprüsü, atatürk köprüsü
istanbul, köprü, ulaşım, trafik, galata köprüsü, atatürk köprüsü

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

01:46 07.03.2023
© İHA / İHA-Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA / İHA-
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Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden megakentte gece trafiğini etkileyecek bir duyuru paylaşıldı.
Yapılan duyuruda, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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