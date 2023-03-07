https://sputniknews.com.tr/20230307/ataturk-ve-yeni-galata-kopruleri-bu-gece-arac-ve-yaya-trafigine-kapatilacak-1067915810.html
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:46+0300
2023-03-07T01:46+0300
2023-03-07T01:46+0300
türkiye
istanbul
köprü
ulaşım
trafik
galata köprüsü
atatürk köprüsü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden megakentte gece trafiğini etkileyecek bir duyuru paylaşıldı. Yapılan duyuruda, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-trafik-yogunlugu-yagmurla-birlikte-yuzde-90a-ulasti-1065990335.html
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istanbul, köprü, ulaşım, trafik, galata köprüsü, atatürk köprüsü
istanbul, köprü, ulaşım, trafik, galata köprüsü, atatürk köprüsü
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
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Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden megakentte gece trafiğini etkileyecek bir duyuru paylaşıldı.
Yapılan duyuruda, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.