https://sputniknews.com.tr/20230307/ataturk-ve-yeni-galata-kopruleri-bu-gece-arac-ve-yaya-trafigine-kapatilacak-1067915810.html

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T01:46+0300

2023-03-07T01:46+0300

2023-03-07T01:46+0300

türkiye

istanbul

köprü

ulaşım

trafik

galata köprüsü

atatürk köprüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/10/1057484979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bd38a5cfa95ad3cd350e9406f9dff23.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden megakentte gece trafiğini etkileyecek bir duyuru paylaşıldı. Yapılan duyuruda, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-trafik-yogunlugu-yagmurla-birlikte-yuzde-90a-ulasti-1065990335.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, köprü, ulaşım, trafik, galata köprüsü, atatürk köprüsü