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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yağmurla birlikte yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yağmurla birlikte yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun etkisiyle yoğunluk gitgide artarken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:43+0300
2023-01-20T19:43+0300
yaşam
istanbul
trafik
yağmur
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Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. İş çıkışlarının başlamasının ardından, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
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istanbul, trafik, yağmur
istanbul, trafik, yağmur

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yağmurla birlikte yüzde 90'a ulaştı

19:43 20.01.2023
© İHA / İSMET AKTAŞİstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© İHA / İSMET AKTAŞ
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İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun etkisiyle yoğunluk gitgide artarken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.
İş çıkışlarının başlamasının ardından, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
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