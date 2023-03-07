https://sputniknews.com.tr/20230307/alman-basini-kuzey-akim-hatlarina-yonelik-saldirinin-gerceklestirildigi-tekne-belirlendi-1067956205.html
Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği tekne belirlendi
Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği tekne belirlendi
Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi, Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:08+0300
2023-03-07T22:08+0300
2023-03-07T22:08+0300
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die zeit
kuzey akım
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sabotaj
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doğalgaz
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Alman Die Zeit gazetesinin sayfalarında yer verdiği makalede, soruşturma müfettişlerinin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirledikleri, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiği belirtildi.Teknenin Polonya merkezli bir şirketten kiralanan yat olduğuna dikkat çekilen yazıda, şirketin iki Ukrayna vatandaşına ait olabileceği ifade edildi. Müfettişlere göre sabotaj; biri kaptan, ikisi dalgıç ve ikisi dalgıç yardımcısı beş erkek ve bir kadın doktor olmak üzere altı kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bu kişilerin patlayıcıyı olay yerine götürüp yerleştirdiği ileri sürüldü.Uyrukları belirlenemeyen bu kişilerin yatı kiralarken sahte pasaport kullandıklarının bilindiği ifade edildi.Daha önce The New York Times (NYT), yeni istihbarat verilerinin doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini yazdı. Aynı zamanda grubun üyeleri ve olası liderleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi, ancak sabotajın faillerinin Kiev makamlarıyla bağlantıları olma olasılığı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/fransiz-general-trencan-bati-kuzey-akim-sorusturmasini-gizliyor-1067805032.html
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die zeit, kuzey akım, kuzey akım-2, sabotaj, haber, rusya, doğalgaz
die zeit, kuzey akım, kuzey akım-2, sabotaj, haber, rusya, doğalgaz
Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği tekne belirlendi
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Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi, Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiğini yazdı.
Alman Die Zeit gazetesinin sayfalarında yer verdiği makalede, soruşturma müfettişlerinin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirledikleri, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiği belirtildi.
Teknenin Polonya merkezli bir şirketten kiralanan yat olduğuna dikkat çekilen yazıda, şirketin iki Ukrayna vatandaşına ait olabileceği ifade edildi.
Müfettişlere göre sabotaj; biri kaptan, ikisi dalgıç ve ikisi dalgıç yardımcısı beş erkek ve bir kadın doktor olmak üzere altı kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bu kişilerin patlayıcıyı olay yerine götürüp yerleştirdiği ileri sürüldü.
Uyrukları belirlenemeyen bu kişilerin yatı kiralarken sahte pasaport kullandıklarının bilindiği ifade edildi.
Daha önce The New York Times (NYT), yeni istihbarat verilerinin doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini yazdı.
Aynı zamanda grubun üyeleri ve olası liderleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi, ancak sabotajın faillerinin Kiev makamlarıyla bağlantıları olma olasılığı bulunuyor.