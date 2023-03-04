https://sputniknews.com.tr/20230304/fransiz-general-trencan-bati-kuzey-akim-sorusturmasini-gizliyor-1067805032.html
Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor
Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor
Fransız General Trencan, Batı'yı Kuzey Akım soruşturmasının sonuçlarını gizlemekle suçladı 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T14:37+0300
2023-03-04T14:37+0300
2023-03-04T14:37+0300
avrupa'da enerji krizi
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Fransa'nın BM'deki askeri misyonunun eski başkanı General Dominique Trencan, LCI televizyonuna demecinde, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Batılı üç soruşturmadan sonuç çıkmamasının, birilerinin açıkça bunları gizlemeye çalıştığını gösterdiğini söyledi.Trencan, “Doğal gaz boru hattının Rus şirketine ait olması, patlatılmasının Rusya'ya faydalı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Almanya, İsveç ve Danimarka’nın patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaları şaşırtıcı, ancak yine de herhangi bir sonuç alamadık. Bu soruşturmalardan herhangi bir sonucun çıkmaması, bunların açıklanmasının birilerinin işine gelmediği anlamına geliyor” dedi.Ayrıca Trencan, Pulitzer Ödülü sahibi gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasından ABD ve Norveç'in sorumlu olduklarına ilişkin makalesinde adı geçen gemilerin rotalarına dair bigiye erişim olduğu için, araştırmasının güvenilir olarak kabul edilebileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ap-uyesi-wallace-avrupa-tamamen-washingtona-bagimli-hale-geldi-1067798301.html
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abd, norveç, dominique trencan, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, ekonomi
Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor
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Fransız General Trencan, Batı'yı Kuzey Akım soruşturmasının sonuçlarını gizlemekle suçladı
Fransa'nın BM'deki askeri misyonunun eski başkanı General Dominique Trencan, LCI televizyonuna demecinde, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Batılı üç soruşturmadan sonuç çıkmamasının, birilerinin açıkça bunları gizlemeye çalıştığını gösterdiğini söyledi.
Trencan, “Doğal gaz boru hattının Rus şirketine ait olması, patlatılmasının Rusya'ya faydalı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Almanya, İsveç ve Danimarka’nın patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaları şaşırtıcı, ancak yine de herhangi bir sonuç alamadık. Bu soruşturmalardan herhangi bir sonucun çıkmaması, bunların açıklanmasının birilerinin işine gelmediği anlamına geliyor” dedi.
Ayrıca Trencan, Pulitzer Ödülü sahibi gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasından ABD ve Norveç'in sorumlu olduklarına ilişkin makalesinde adı geçen gemilerin rotalarına dair bigiye erişim olduğu için, araştırmasının güvenilir olarak kabul edilebileceğini vurguladı.