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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/fransiz-general-trencan-bati-kuzey-akim-sorusturmasini-gizliyor-1067805032.html
Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor
Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor
Fransız General Trencan, Batı'yı Kuzey Akım soruşturmasının sonuçlarını gizlemekle suçladı 04.03.2023, Sputnik Türkiye
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Fransa'nın BM'deki askeri misyonunun eski başkanı General Dominique Trencan, LCI televizyonuna demecinde, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Batılı üç soruşturmadan sonuç çıkmamasının, birilerinin açıkça bunları gizlemeye çalıştığını gösterdiğini söyledi.Trencan, “Doğal gaz boru hattının Rus şirketine ait olması, patlatılmasının Rusya'ya faydalı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Almanya, İsveç ve Danimarka’nın patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaları şaşırtıcı, ancak yine de herhangi bir sonuç alamadık. Bu soruşturmalardan herhangi bir sonucun çıkmaması, bunların açıklanmasının birilerinin işine gelmediği anlamına geliyor” dedi.Ayrıca Trencan, Pulitzer Ödülü sahibi gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasından ABD ve Norveç'in sorumlu olduklarına ilişkin makalesinde adı geçen gemilerin rotalarına dair bigiye erişim olduğu için, araştırmasının güvenilir olarak kabul edilebileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ap-uyesi-wallace-avrupa-tamamen-washingtona-bagimli-hale-geldi-1067798301.html
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abd, norveç, dominique trencan, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, ekonomi
abd, norveç, dominique trencan, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, ekonomi

Fransız general Trencan: Batı, Kuzey Akım soruşturmasını gizliyor

14:37 04.03.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Fransız General Trencan, Batı'yı Kuzey Akım soruşturmasının sonuçlarını gizlemekle suçladı
Fransa'nın BM'deki askeri misyonunun eski başkanı General Dominique Trencan, LCI televizyonuna demecinde, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Batılı üç soruşturmadan sonuç çıkmamasının, birilerinin açıkça bunları gizlemeye çalıştığını gösterdiğini söyledi.
Trencan, “Doğal gaz boru hattının Rus şirketine ait olması, patlatılmasının Rusya'ya faydalı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Almanya, İsveç ve Danimarka’nın patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaları şaşırtıcı, ancak yine de herhangi bir sonuç alamadık. Bu soruşturmalardan herhangi bir sonucun çıkmaması, bunların açıklanmasının birilerinin işine gelmediği anlamına geliyor” dedi.
Ayrıca Trencan, Pulitzer Ödülü sahibi gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasından ABD ve Norveç'in sorumlu olduklarına ilişkin makalesinde adı geçen gemilerin rotalarına dair bigiye erişim olduğu için, araştırmasının güvenilir olarak kabul edilebileceğini vurguladı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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