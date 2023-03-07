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https://sputniknews.com.tr/20230307/abdde-ucus-sirasinda-acil-cikis-kapisini-acmaya-calisan-kisi-gozaltina-alindi-1067931459.html
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı
ABD'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışıp uçuş görevlisine saldırı girişiminde bulunan yolcu gözaltına alındı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T12:47+0300
2023-03-07T12:47+0300
dünya
abd
havaalanı
acil çıkış
gözaltı
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles-Boston seferinde acil çıkış kapılarından birinin açılmaya çalışıldığına ilişkin alarm çaldı.Kontrollerde, acil çıkış kapılarından birinin kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiği tespit edildi.Kapı tam kilitli konuma getirilirken uçuş görevlilerinden biri, 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli yolcuyu, açılmaya çalışılan acil çıkış kapısının yakınında gördüğünü ve kapıyı kurcaladığını dile getirdi.Bunun ardından Torres, koltuğundan kalkarak kırık metal kaşıkla bir kabin görevlisini boynundan yaralamaya çalıştı. Yolcuların da yardımıyla Torres, uçuş görevlilerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.Uçağın güvenli şekilde Boston'daki Logan Havalimanı'na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.Torres, ifadesinde metal kaşığı uçağın lavabosunda kırdığı itiraf ederken, uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyledi.'Uçuş ekibine müdahale ve tehlikeli silah kullanma' suçlamaları yöneltilen Torres'in 9 Mart'ta yapılacak duruşmada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/abdde-bir-yolcu-ucaga-patlayici-madde-sokma-girisiminde-bulunurken-yakalandi-1067699367.html
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abd, havaalanı, acil çıkış, gözaltı
abd, havaalanı, acil çıkış, gözaltı

ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı

12:47 07.03.2023
© EPA / TANNEN MAURYHavalimanında gizlice 3 ay yaşayan Hintli, izinsiz giriş suçundan beraat etti
Havalimanında gizlice 3 ay yaşayan Hintli, izinsiz giriş suçundan beraat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© EPA / TANNEN MAURY
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ABD'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışıp uçuş görevlisine saldırı girişiminde bulunan yolcu gözaltına alındı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles-Boston seferinde acil çıkış kapılarından birinin açılmaya çalışıldığına ilişkin alarm çaldı.
Kontrollerde, acil çıkış kapılarından birinin kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiği tespit edildi.
Kapı tam kilitli konuma getirilirken uçuş görevlilerinden biri, 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli yolcuyu, açılmaya çalışılan acil çıkış kapısının yakınında gördüğünü ve kapıyı kurcaladığını dile getirdi.
Bunun ardından Torres, koltuğundan kalkarak kırık metal kaşıkla bir kabin görevlisini boynundan yaralamaya çalıştı. Yolcuların da yardımıyla Torres, uçuş görevlilerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.
Uçağın güvenli şekilde Boston'daki Logan Havalimanı'na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.
Torres, ifadesinde metal kaşığı uçağın lavabosunda kırdığı itiraf ederken, uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyledi.
'Uçuş ekibine müdahale ve tehlikeli silah kullanma' suçlamaları yöneltilen Torres'in 9 Mart'ta yapılacak duruşmada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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ABD'de bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunurken yakalandı
2 Mart, 10:55
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