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ABD'de bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunurken yakalandı
ABD'de bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunurken yakalandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:55+0300
2023-03-02T10:55+0300
dünya
abd
abd
pensilvanya
yolcu uçağı
patlayıcı madde
gözaltı
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Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, bagajında patlayıcı madde tespit edilen Marc Muffley adındaki yolcunun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Savcılık yetkilileri, Muffley'in, Florida eyaletindeki Orlando Sanford Uluslararası Havalimanı'na gidecek Allegiant Hava Yollarına ait uçağa içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunan bagaj sokmak suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.Güvenlik yetkililerinin uyarısıyla Muffley'in bagajında yapılan aramada, havai fişeklerde kullanılan patlayıcı toz içeren fünyeli bir düzenek bulunduğunu belirten yetkililer, "Valizde ayrıca, bütan gazı tüpü, çakmak, toz tortu içeren boru, bataryalı kablosuz matkap ve siyah bant ile birbirine bağlanan iki akım cihazı bulundu." ifadesini kullandı.Bagajını teslim ettikten sonra uçağa binmeden havalimanından ayrılan Muffley'in FBI görevlileri tarafından Lansford'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.Muffley'in, hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.
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abd, abd, pensilvanya, yolcu uçağı, patlayıcı madde, gözaltı
abd, abd, pensilvanya, yolcu uçağı, patlayıcı madde, gözaltı

ABD'de bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunurken yakalandı

10:55 02.03.2023
© REUTERS / TWITTER/MOHITERAJASABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.
ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© REUTERS / TWITTER/MOHITERAJAS
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, bagajında patlayıcı madde tespit edilen Marc Muffley adındaki yolcunun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Savcılık yetkilileri, Muffley'in, Florida eyaletindeki Orlando Sanford Uluslararası Havalimanı'na gidecek Allegiant Hava Yollarına ait uçağa içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunan bagaj sokmak suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.
Güvenlik yetkililerinin uyarısıyla Muffley'in bagajında yapılan aramada, havai fişeklerde kullanılan patlayıcı toz içeren fünyeli bir düzenek bulunduğunu belirten yetkililer, "Valizde ayrıca, bütan gazı tüpü, çakmak, toz tortu içeren boru, bataryalı kablosuz matkap ve siyah bant ile birbirine bağlanan iki akım cihazı bulundu." ifadesini kullandı.
Bagajını teslim ettikten sonra uçağa binmeden havalimanından ayrılan Muffley'in FBI görevlileri tarafından Lansford'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.
Muffley'in, hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.
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