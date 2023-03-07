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https://sputniknews.com.tr/20230307/abdde-6-ocak-kongre-baskinina-ait-yeni-goruntuler-tartismalara-neden-oldu-1067955690.html
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
ABD'de, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntüler tartışmalara neden oldu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:03+0300
2023-03-07T22:10+0300
dünya
abd
kongre
kongre binası
kongre baskını
görüntü
tartışma
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ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, 6 Ocak Kongre baskınına ait 40 bin saati aşan görüntüleri, Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson'a yaklaşık 3 hafta önce vermesinin ardından ilk kayıtlar dün akşam yayımlandı.Baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda 'baskının sembollerinden' biri olarak nitelendirilip 'QAnon Şamanı' şeklinde adlandırılan Jacob Anthony Angeli Chansley'in de Kongre'deki görüntüleri yer alıyor.Görüntülerde, Kongre binasında rahatlıkla dolaşan ve fotoğraflar çeken Chansley'i polislerin durdurmadığı görülüyor. İki polisin, Senato katına kadar eşlik ettikleri Chansley'e bir odanın kapısını açtıkları görülen kayıtlarda, başka bir alanda çok sayıda polisin arasından yürüyen Chansley'e Kongre polislerinin müdahale etmediği anlaşılıyor.Chansley'in Senato'da "Bu polis memurlarının binaya girmemize izin vermeleri için gereken ilhamı verdiğin için teşekkürler Tanrım" şeklinde dua ettiği anlaşılan görüntülerde protestocuların Kongre binasında rahatlıkla gezdikleri görülüyor.Diğer taraftan bazı protestocuların camları kırarak binayı tahrip ettiği görüntüler de kayıtlarda yer alıyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Fox News Sunucusu Carlson, 6 Ocak'ta sonradan oluşan çatışmaların görüntülerini yayarak medyanın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve şiddeti kışkırtanların federal ajanlar olabileceğini iddia ediyor.Baskına ait görülen davalarda Kongre polis memurları, defalarca Kongre binasından ayrılması gerektiğini söyledikleri Chansley'in bu talebe uymayıp Kongre içinde dolaşmaya devam ettiğini ifade etmişti.Ses kaydı içermeyen kayıtlarda, polisler ve Chansley arasında geçen konuşmaların içeriği anlaşılamıyor.Baskının ardından 9 Ocak'ta tutuklanan ve yasal yetki olmadan Kongre arazisine şiddet kullanarak girmek ve federal işleyişi bozmaktan suçlanan Chansley, Eylül 2021'de 3.5 yıl hapse mahkum edilmişti.ABD'de Kongre baskınına ait görüntülere ilişkin tartışmalar sürüyorKonuya ilişkin, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı, mevcut Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyesi Demokrat Bennie Thompson, "McCarthy'nin, Carlson'a demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden birine ait hassas Kongre güvenlik görüntülerine erişimine tam yetki vermesi görev ihlalidir." ifadesini kullandı.Thompson, McCarthy'nin Kongre'de görev yapan polisler ve personeli korumaktansa 'propaganda yapan Fox sunucusuna boyun eğmenin daha önemli olduğuna karar verdiği' görüşünü savundu.Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, McCarthy'nin Kongre baskını görüntülerini 'sağcı propagandacı' Carlson'a teslim etmesini eleştirerek, bunun şeffaflıkla değil, 'tehlikeli komplo teorilerini körüklemekle' ilgili olduğunu söylemişti.ABD kamuoyunda Kongre baskınına ait görüntülere ilişkin tartışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/fbi-kongre-baskinindaki-pandayi-yakaladi-1067584433.html
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abd, kongre, kongre binası, kongre baskını, görüntü, tartışma
abd, kongre, kongre binası, kongre baskını, görüntü, tartışma

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu

22:03 07.03.2023 (güncellendi: 22:10 07.03.2023)
© AAABD'de, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntüler tartışmalara neden oldu.
ABD'de, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntüler tartışmalara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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ABD'de, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntüler tartışmalara neden oldu.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, 6 Ocak Kongre baskınına ait 40 bin saati aşan görüntüleri, Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson'a yaklaşık 3 hafta önce vermesinin ardından ilk kayıtlar dün akşam yayımlandı.
Baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda 'baskının sembollerinden' biri olarak nitelendirilip 'QAnon Şamanı' şeklinde adlandırılan Jacob Anthony Angeli Chansley'in de Kongre'deki görüntüleri yer alıyor.
Görüntülerde, Kongre binasında rahatlıkla dolaşan ve fotoğraflar çeken Chansley'i polislerin durdurmadığı görülüyor. İki polisin, Senato katına kadar eşlik ettikleri Chansley'e bir odanın kapısını açtıkları görülen kayıtlarda, başka bir alanda çok sayıda polisin arasından yürüyen Chansley'e Kongre polislerinin müdahale etmediği anlaşılıyor.
Chansley'in Senato'da "Bu polis memurlarının binaya girmemize izin vermeleri için gereken ilhamı verdiğin için teşekkürler Tanrım" şeklinde dua ettiği anlaşılan görüntülerde protestocuların Kongre binasında rahatlıkla gezdikleri görülüyor.
Diğer taraftan bazı protestocuların camları kırarak binayı tahrip ettiği görüntüler de kayıtlarda yer alıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Fox News Sunucusu Carlson, 6 Ocak'ta sonradan oluşan çatışmaların görüntülerini yayarak medyanın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve şiddeti kışkırtanların federal ajanlar olabileceğini iddia ediyor.
Baskına ait görülen davalarda Kongre polis memurları, defalarca Kongre binasından ayrılması gerektiğini söyledikleri Chansley'in bu talebe uymayıp Kongre içinde dolaşmaya devam ettiğini ifade etmişti.
Ses kaydı içermeyen kayıtlarda, polisler ve Chansley arasında geçen konuşmaların içeriği anlaşılamıyor.
Baskının ardından 9 Ocak'ta tutuklanan ve yasal yetki olmadan Kongre arazisine şiddet kullanarak girmek ve federal işleyişi bozmaktan suçlanan Chansley, Eylül 2021'de 3.5 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD'de Kongre baskınına ait görüntülere ilişkin tartışmalar sürüyor

Konuya ilişkin, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı, mevcut Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyesi Demokrat Bennie Thompson, "McCarthy'nin, Carlson'a demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden birine ait hassas Kongre güvenlik görüntülerine erişimine tam yetki vermesi görev ihlalidir." ifadesini kullandı.
Thompson, McCarthy'nin Kongre'de görev yapan polisler ve personeli korumaktansa 'propaganda yapan Fox sunucusuna boyun eğmenin daha önemli olduğuna karar verdiği' görüşünü savundu.
Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, McCarthy'nin Kongre baskını görüntülerini 'sağcı propagandacı' Carlson'a teslim etmesini eleştirerek, bunun şeffaflıkla değil, 'tehlikeli komplo teorilerini körüklemekle' ilgili olduğunu söylemişti.
ABD kamuoyunda Kongre baskınına ait görüntülere ilişkin tartışmalar devam ediyor.
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