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https://sputniknews.com.tr/20230228/fbi-kongre-baskinindaki-pandayi-yakaladi-1067584433.html
FBI, Kongre baskınındaki ‘pandayı’ yakaladı
FBI, Kongre baskınındaki ‘pandayı’ yakaladı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak 2021 Kongre binası baskınında protestocular arasında görülen panda kostümlü kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:23+0300
2023-02-28T09:23+0300
dünya
abd
kongre baskını
panda
fbi
gözaltı
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ABD'de 6 Ocak 2021'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Washington'da Kongre binasına yaptığı baskına dair soruşturma ve yargı süreçleri devam ederken FBI, protestocular arasında görülen panda kostümlü kişiyi yakaladığını açıkladı.'İsyancı panda' olarak da anılan Jesse James Rumson isimli kişinin Florida eyaletinde gözaltına alındığı belirtildi.Rumson, görevli memura saldırı ya da mukavemet gösterme ve girişin kısıtlandığı mülkte fiziksel şiddet gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya.Mahkeme tutanaklarına göre Rumson'un kimliği, FBI'ın aldığı bir ihbar ve Kongre binasına giderken panda maskesini takıp çıkardığı ve yüzünün tamamen göründüğünü gösteren görüntüleri incelemesinin ardından tespit edildi.Rumson'un kırılan giriş kapısından giren ilk protestocular arasında yer aldığı düşünülüyor.FBI'ın elde ettiği görüntülerde, panda maskeli Rumson'un koridorlarda dolaştığı ve sonunda kostümü çıkarıp binayı terk ettiği görülüyor.Savcılar, Rumson'un Kongre binasında toplamda 15 dakika geçirdiğini düşünse de görüntülerde dışarıdaki protestocuları binaya girmeleri için 'koçbaşı almaya' çağırdığı fark edildi.Mevcut suçlamaların yanı sıra Rumson, Kongre binasında uygunsuz davranışta bulunmak, kargaşa sırasında kolluk kuvvetlerine engel olmak ve uygunsuz ve yıkıcı davranışta bulunmakla da suçlanıyor.1000'e yakın kişi yakalandıABD Adalet Bakanlığı'na göre Kongre'deki baskından bu yana Amerikan kolluk kuvvetleri şimdiye dek 985 kişiyi gözaltına aldı.Toplam 319 kişi görevli memura ve personele saldırı, mukavemet gösterme ve engel olmayla suçlanırken 105 kişi de öldürücü silah kullanma ya da ciddi bedensel zarar neden olmakla suçlandı.FBI, aralarında Kongre binasında kolluk kuvvetlerine ve basın mensuplarına saldırırken görüntülenenlerin de yer aldığı yaklaşık 260 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve bulunması için kamuoyundan yardım talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/abd-kongresinden-6-ocak-baskininda-gorev-yapan-kolluk-kuvvetlerine-altin-madalya-1064266389.html
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abd, kongre baskını, panda, fbi, gözaltı
abd, kongre baskını, panda, fbi, gözaltı

FBI, Kongre baskınındaki ‘pandayı’ yakaladı

09:23 28.02.2023
© AP PhotoABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı
ABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AP Photo
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak 2021 Kongre binası baskınında protestocular arasında görülen panda kostümlü kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
ABD'de 6 Ocak 2021'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Washington'da Kongre binasına yaptığı baskına dair soruşturma ve yargı süreçleri devam ederken FBI, protestocular arasında görülen panda kostümlü kişiyi yakaladığını açıkladı.
'İsyancı panda' olarak da anılan Jesse James Rumson isimli kişinin Florida eyaletinde gözaltına alındığı belirtildi.
Rumson, görevli memura saldırı ya da mukavemet gösterme ve girişin kısıtlandığı mülkte fiziksel şiddet gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya.
Mahkeme tutanaklarına göre Rumson'un kimliği, FBI'ın aldığı bir ihbar ve Kongre binasına giderken panda maskesini takıp çıkardığı ve yüzünün tamamen göründüğünü gösteren görüntüleri incelemesinin ardından tespit edildi.
Rumson'un kırılan giriş kapısından giren ilk protestocular arasında yer aldığı düşünülüyor.
FBI'ın elde ettiği görüntülerde, panda maskeli Rumson'un koridorlarda dolaştığı ve sonunda kostümü çıkarıp binayı terk ettiği görülüyor.
Savcılar, Rumson'un Kongre binasında toplamda 15 dakika geçirdiğini düşünse de görüntülerde dışarıdaki protestocuları binaya girmeleri için 'koçbaşı almaya' çağırdığı fark edildi.
Mevcut suçlamaların yanı sıra Rumson, Kongre binasında uygunsuz davranışta bulunmak, kargaşa sırasında kolluk kuvvetlerine engel olmak ve uygunsuz ve yıkıcı davranışta bulunmakla da suçlanıyor.

1000'e yakın kişi yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Kongre'deki baskından bu yana Amerikan kolluk kuvvetleri şimdiye dek 985 kişiyi gözaltına aldı.
Toplam 319 kişi görevli memura ve personele saldırı, mukavemet gösterme ve engel olmayla suçlanırken 105 kişi de öldürücü silah kullanma ya da ciddi bedensel zarar neden olmakla suçlandı.
FBI, aralarında Kongre binasında kolluk kuvvetlerine ve basın mensuplarına saldırırken görüntülenenlerin de yer aldığı yaklaşık 260 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve bulunması için kamuoyundan yardım talep ediyor.
ABD-Kongre-protesto sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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ABD Kongresi'nden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
6 Aralık 2022, 22:13
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