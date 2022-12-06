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https://sputniknews.com.tr/20221206/abd-kongresinden-6-ocak-baskininda-gorev-yapan-kolluk-kuvvetlerine-altin-madalya-1064266389.html
ABD Kongresi'nden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
ABD Kongresi'nden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine 'Kongre Altın Madalyası' verildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:13+0300
2022-12-06T22:13+0300
dünya
abd
kongre
kongre binası
kongre baskını
altın madalya
polis
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Kongre binasında düzenlenen törende, baskına müdahale eden Kongre Polisi ve Washington DC Kent Polisi yetkililerine, Kongre'de verilen en yüksek madalya olan 'Altın Madalya' verildi.Söz konusu madalyalar, 6 Ocak'taki 'kahramanların' anılması için Kongre Polisi Genel Merkezi, Washington DC Polis Merkezi, Kongre ve Smithsonian Enstitüsü'ne konulacak.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, törende yaptığı konuşmada, "23 ay önce milletimiz, İç Savaş'tan bu yana demokrasiye en büyük saldırı ile karşı karşıya kaldı. 6 Ocak günü, korku ve kalp kırıklığı günüydü. Aynı zamanda görülmemiş bir kahramanlık günüydü" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-kongre-baskini-icin-trumpi-pervasizlikla-sucladi-1063424568.html
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abd, kongre, kongre binası, kongre baskını, altın madalya, polis
abd, kongre, kongre binası, kongre baskını, altın madalya, polis

ABD Kongresi'nden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya

22:13 06.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce CenetaABD-Kongre-protesto sonrası
ABD-Kongre-protesto sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine 'Kongre Altın Madalyası' verildi.
Kongre binasında düzenlenen törende, baskına müdahale eden Kongre Polisi ve Washington DC Kent Polisi yetkililerine, Kongre'de verilen en yüksek madalya olan 'Altın Madalya' verildi.
Söz konusu madalyalar, 6 Ocak'taki 'kahramanların' anılması için Kongre Polisi Genel Merkezi, Washington DC Polis Merkezi, Kongre ve Smithsonian Enstitüsü'ne konulacak.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, törende yaptığı konuşmada, "23 ay önce milletimiz, İç Savaş'tan bu yana demokrasiye en büyük saldırı ile karşı karşıya kaldı. 6 Ocak günü, korku ve kalp kırıklığı günüydü. Aynı zamanda görülmemiş bir kahramanlık günüydü" ifadesini kullandı.
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