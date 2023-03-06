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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan 'İstanbul' düzeltmesi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan 'İstanbul' düzeltmesi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki 'Konstantinopol' kullanımını, sonraki... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:50+0300
2023-03-06T12:50+0300
dünya
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, 'Konstantinopol'ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, 'İstanbul' kelimesini kullandığı görüldü.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230305/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ile-gorustu-1067841848.html
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nikos dendias, yunanistan, istanbul
nikos dendias, yunanistan, istanbul

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan 'İstanbul' düzeltmesi

12:50 06.03.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki 'Konstantinopol' kullanımını, sonraki paylaşımlarında 'İstanbul' olarak düzeltti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, 'Konstantinopol'ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.
Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.
Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, 'İstanbul' kelimesini kullandığı görüldü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
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