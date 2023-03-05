https://sputniknews.com.tr/20230305/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ile-gorustu-1067841848.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

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bartholomeos

fener rum patriği bartholomeos

nikos dendias

dünya

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İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildiğini ve patrikhanenin ruhani ve hayırseverlik faaliyetleri üzerine görüştüklerini belirtti.Dendias, Bartholomeos ile görüşmesinden önce Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılmıştı.Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edilmişti.

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bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos, nikos dendias