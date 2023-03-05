https://sputniknews.com.tr/20230305/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ile-gorustu-1067841848.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T20:19+0300
2023-03-05T20:19+0300
2023-03-05T20:19+0300
bartholomeos
fener rum patriği bartholomeos
nikos dendias
dünya
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İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildiğini ve patrikhanenin ruhani ve hayırseverlik faaliyetleri üzerine görüştüklerini belirtti.Dendias, Bartholomeos ile görüşmesinden önce Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılmıştı.Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edilmişti.
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bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos, nikos dendias
bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos, nikos dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildiğini ve patrikhanenin ruhani ve hayırseverlik faaliyetleri üzerine görüştüklerini belirtti.
Dendias, Bartholomeos ile görüşmesinden önce Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılmıştı.
Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edilmişti.