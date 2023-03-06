https://sputniknews.com.tr/20230306/yazar-uzun-uzay-ve-zaman-boyutunda-yasayan-tek-alem-biz-degiliz-1067874833.html

Yazar Uzun: Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz

Yazar Uzun: Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz

Sibel Uzun: “Psişik saldırılar genelde astral düzlemde gerçekleşir. Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz; metapsişik saldırıların çoğu negatif... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T14:55+0300

2023-03-06T14:55+0300

2023-03-06T14:56+0300

yazar

yaşam

uzay

yaşam koçu

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Spiritüel şifacı, yaşam koçu ve yazar Sibel Uzun, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Spiritüel alan keşiflerimi ve tüm yetkinliklerimi bu âlem ötesinde geliştiren bir varlık olarak hizmet ediyorum” diyen Uzun, son kitabı ‘Rota Hesaplanıyor, Kendine Dönüş Başladı’ya ilişkin olarak, “Binlerce kişinin yaşadığı mucizelere tanık olmaya, sistemin muazzamlığını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kitabı, ilk kitabım Işığın Şifa Yolu ile bu alanda yetkinliklerini geliştirmek isteyen ruh parçalarıma, ışık dostlarıma rehber olması adına hazırladım. Geldiğim bu noktada gücüm yettiğince hizmet etmeye devam edeceğim. Allah’ın açtığı, açmadığı tüm yollarda tekâmülüme hizmet edip tüm gerçekliği okuyucularımla buluşturmaya da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.Uzun, “Psişik saldırılar genelde astral düzlemde gerçekleşir. Her şeyin özü enerji. Dünya aleminin kendi boyutları dışında gözün görmediği çeşitli katlar ve katmanlar var. Bizim kutsal kitabımızda da 18 bin alem, alemler içi alem der. Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz. Metapsişik saldırıların çoğu negatif alemden, negatif boyutlardan geliyor… Bu alemde de negatif aleme hizmet eden madde bedenli ruh varlıklarının kişilerin enerji alanlarına müdahalesiyle gerçekleşiyor. İlla ki görünmeyen varlıklar yapmıyor bu saldırıları. Korunaklı bir yapıya sahip olmak istiyorsanız korkuya kapılmayın” diye konuştu.Uzun, “Affetmeyen insan, potansiyel olarak intikam üreticisidir. Strateji oyunları başlar; hayat, yalan rüzgarına döner. Affederseniz özgürleşirsiniz. Size kötülük yapanı yok saydığınızda ona en büyük cezayı vermiş olursunuz” dedi.

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2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

yazar, uzay, yaşam koçu