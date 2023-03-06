Yazar Uzun: Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz
14:55 06.03.2023 (güncellendi: 14:56 06.03.2023)
© SputnikSibel Uzun
© Sputnik
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Sibel Uzun: “Psişik saldırılar genelde astral düzlemde gerçekleşir. Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz; metapsişik saldırıların çoğu negatif boyutlardan geliyor” dedi.
Spiritüel şifacı, yaşam koçu ve yazar Sibel Uzun, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Spiritüel alan keşiflerimi ve tüm yetkinliklerimi bu âlem ötesinde geliştiren bir varlık olarak hizmet ediyorum” diyen Uzun, son kitabı ‘Rota Hesaplanıyor, Kendine Dönüş Başladı’ya ilişkin olarak, “Binlerce kişinin yaşadığı mucizelere tanık olmaya, sistemin muazzamlığını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kitabı, ilk kitabım Işığın Şifa Yolu ile bu alanda yetkinliklerini geliştirmek isteyen ruh parçalarıma, ışık dostlarıma rehber olması adına hazırladım. Geldiğim bu noktada gücüm yettiğince hizmet etmeye devam edeceğim. Allah’ın açtığı, açmadığı tüm yollarda tekâmülüme hizmet edip tüm gerçekliği okuyucularımla buluşturmaya da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Uzun, “Psişik saldırılar genelde astral düzlemde gerçekleşir. Her şeyin özü enerji. Dünya aleminin kendi boyutları dışında gözün görmediği çeşitli katlar ve katmanlar var. Bizim kutsal kitabımızda da 18 bin alem, alemler içi alem der. Uzay ve zaman boyutunda yaşayan tek alem biz değiliz. Metapsişik saldırıların çoğu negatif alemden, negatif boyutlardan geliyor… Bu alemde de negatif aleme hizmet eden madde bedenli ruh varlıklarının kişilerin enerji alanlarına müdahalesiyle gerçekleşiyor. İlla ki görünmeyen varlıklar yapmıyor bu saldırıları. Korunaklı bir yapıya sahip olmak istiyorsanız korkuya kapılmayın” diye konuştu.
“Size, içinizdeki karanlıktan kopup, sizden doğacak ışığa yürüme cesaretini verecek olan, sizi yıkan, acıtan, iyileşmemiş kırıklıklarınızdır. Artık yaralarınızdan, şifa doğurmanın vakti” diyen Uzun: “Kendi ışığından korkma. Hayatında tek bir engel var o da sensin. Artık kendi önünden çekilmelisin. Öğretilmiş ve koşullanmış tüm alanları görmeli, kendini kendine ifşa etmelisin. Hayallerinden ve arzularından vazgeçme, önünden çekil. Sen kaostan ibaret değilsin, kendini yanlış yerde arıyorsun, önünden çekil. Kötü değilsin, çirkin değilsin, başarısız değilsin, yetersiz değilsin, değersiz değilsin, iradesiz değilsin ve çaresiz değilsin... Önünden çekil. Unutma, inanç, cesaret, güven en güçlü yol arkadaşın. Hakikat haktandır. Hakikatin varlıktaki yok oluşun olsun. Kendi sırlarına adım atman, zaferin olacak. Acınla yüzleştiğin zaman kendine acımak yerine ‘Kendim için ne yapabilirim?’ sorusunu sormak dahi zaferiniz olacak.”
Uzun, “Affetmeyen insan, potansiyel olarak intikam üreticisidir. Strateji oyunları başlar; hayat, yalan rüzgarına döner. Affederseniz özgürleşirsiniz. Size kötülük yapanı yok saydığınızda ona en büyük cezayı vermiş olursunuz” dedi.