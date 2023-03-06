https://sputniknews.com.tr/20230306/tff-maclardaki-provokatif-eylem-ve-soylemlerle-ilgili-cezai-islem-uygulanacak-1067882347.html

TFF: Maçlardaki provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulanacak

TFF: Maçlardaki provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakalarda meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulanacağını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:43+0300

2023-03-06T16:43+0300

2023-03-06T16:43+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

provokasyon

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TFF'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından futbol camiasının yaraların sarılması için omuz omuza verdiği hatırlatılarak, "Bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kastettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır." denildi.Statlarda suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların yer almasının kanunen suç olduğu vurgulanarak, "Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.Statların her türden siyasi görüşe sahip taraftarların takımlarına destek vermek amacıyla bir araya geldiği kamusal alanlar olduğu aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230306/chpden-bursaspor-amedspor-maciyla-ilgili-aciklama-turkiye-bir-provokasyonla-karsi-karsiya-1067864854.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), maç, provokasyon