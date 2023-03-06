https://sputniknews.com.tr/20230306/chpden-bursaspor-amedspor-maciyla-ilgili-aciklama-turkiye-bir-provokasyonla-karsi-karsiya-1067864854.html

CHP'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Türkiye bir provokasyonla karşı karşıya

CHP'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Türkiye bir provokasyonla karşı karşıya

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin olarak Türkiye'nin bir provokasyon ile karşı karşıya... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:49+0300

2023-03-06T12:49+0300

2023-03-06T12:49+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.Karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bursasporlu futbolcuların Amedsporlu oyuncuların üzerine yürüdüğü arbede, polis müdahalesiyle son buldu.Maç öncesi Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleştirilirken Bursaspor tribünlerinde 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler ile özdeşleşen "Beyaz Toros" ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açıldı.CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bursaspor-Amedspor maçında yaşananların spor tarihine ‘kara bir leke’ olarak geçtiğini, gereken önlemi almayan yetkililerin bu utanç vesikasında veballerinin olduğunu belirtti.Nuhut, açıklamasında şunları kaydetti:"Türkiye provokasyonla karşı karşıya"“Ligin ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan maçta yaşananların ışığında, Bursa’daki rövanşın gergin geçeceği herkesçe biliniyordu. Maçtan bir gece önce konuk ekibin kamp yaptığı otel önünde başlayan gerginlik, Amedspor takımı stada geldiğinde kontrolden çıktı. Hem İçişleri Bakanlığı hem Bursa Valiliği hem de TFF, eğer bu maça gereken hassasiyeti gösterse bu olaylar yaşanmayabilirdi. Bursaspor ve Amedspor arasında oynan maçta atılan ırkçı sloganlar da Türkiye’nin nasıl bir provokasyon ile karşı karşıya olduğunun en belirgin kanıtı olarak tarihe geçmiştir. Geçen yıllarda tribünlere ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının bulunduğu pankartları almayanlar, Bursa’daki maçta stada adı karanlık cinayetlere karışan kişilerin posterlerinin girişine engel olamamışlardır. Maçın güvenlik amirimin, provokasyon içeren pankartlar için stat güvenliğini uyarması gerekiyordu. Yine arasında bıçak, taş gibi materyallerin bulunduğu yabancı maddelerin stada nasıl girdiği, sokulduğu soru işaretidir. Sahaya atılan bu maddeler, Amedsporlu futbolcuların can güvenliğini riske atmıştır. Bu maçın normal seyrinde tamamlanması ise hakemlik ve gözlemcilik kusuru olmaktan çıkıp, TFF’nin basiretsizliğinden başka bir şey değildir.'Takipçisi olacağız'Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden yükselen ve herhangi şiddet eylemi içermeyen ‘Hükümet istifa’ sloganları için 6222 sayılı Kanun’dan işlem yapan otoritenin şiddet ve ayrıştırıcı eylem düzenleyen gruplara yönelik takınacakları tutumun takipçisi olacağız.Yaşanan olaylar sebebiyle Amedsporlu sporcular, teknik heyet ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Stadyumda açılan pankartlarla verilmek istenen mesajlar ayrıca kaygı vericidir. Bunlar, stada futbol izlemek üzere gelen taraftarın yapacağı şeyler değildir. Taraftarların arasına sızan provokatörlere ülkece karşı bir tavır sergilemeli, spor sahalarını siyasetten uzak tutmalıyız.Hal böyleyken yaşanan bu olayların sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılması önem arz etmektedir.'Türkiye, karanlık dönemleri bir daha geri gelmemek üzere geride bırakacaktır'Sporun ruhu din, dil, ırk ayrımı gözetmez, birleştiricidir. Ülkemizde yaşayan 85 milyona örnek olması gereken spor ruhunun önce tribünlere, sonra tüm ülkeye işlemesini temenni ediyorum. Türkiye, karanlık dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere geride bırakacaktır.”

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