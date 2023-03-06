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https://sputniknews.com.tr/20230306/new-yorkta-elektrikli-bisiklet-bataryasi-yangina-neden-oldu-7-yarali-1067851115.html
New York'ta elektrikli bisiklet bataryası yangına neden oldu: 7 yaralı
New York'ta elektrikli bisiklet bataryası yangına neden oldu: 7 yaralı
ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T03:42+0300
2023-03-06T03:42+0300
dünya
new york
abd
yangın
elektrikli araç
elektrikli bisiklet
yaralı
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New York Polis Departmanı Komiseri Laura Kavanagh, yangının, bir elektirikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Kavanagh, elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük yangınlara sebebiyet verdiğini ve bu yangınların söndürülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.Olay yerindeki itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bir sivil, bir acil servis çalışanı ve beş itfaiyecinin yaralandığını aktardı.Marketin yakınına park edilen bisikletin sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.New York Belediye Başkanı Eric Adams da düşük kaliteli bataryaların kullanıldığı bisikletlerin oluşturduğu tehlikelere dikkati çekerek, yasal lityum-iyon bataryalarının kullanılmasını tavsiye etti.New York'ta son 4 yılda lityum-iyon bataryalarının kullanıldığı elektrik bisikletlerinden kaynaklı 400 yangının çıktığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/new-yorkta-bir-olu-balina-daha-sahile-vurdu-1067192544.html
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new york, abd, yangın, elektrikli araç, elektrikli bisiklet, yaralı
new york, abd, yangın, elektrikli araç, elektrikli bisiklet, yaralı

New York'ta elektrikli bisiklet bataryası yangına neden oldu: 7 yaralı

03:42 06.03.2023
© AAABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.
ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.
New York Polis Departmanı Komiseri Laura Kavanagh, yangının, bir elektirikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Kavanagh, elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük yangınlara sebebiyet verdiğini ve bu yangınların söndürülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.
Olay yerindeki itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bir sivil, bir acil servis çalışanı ve beş itfaiyecinin yaralandığını aktardı.
Marketin yakınına park edilen bisikletin sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
New York Belediye Başkanı Eric Adams da düşük kaliteli bataryaların kullanıldığı bisikletlerin oluşturduğu tehlikelere dikkati çekerek, yasal lityum-iyon bataryalarının kullanılmasını tavsiye etti.
New York'ta son 4 yılda lityum-iyon bataryalarının kullanıldığı elektrik bisikletlerinden kaynaklı 400 yangının çıktığı belirtiliyor.
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New York'ta bir ölü balina daha sahile vurdu
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