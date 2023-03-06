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https://sputniknews.com.tr/20230306/kubada-ucak-kuslara-carpti-kabini-duman-kapladi-1067863324.html
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı
Küba’da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Motorda arıza meydana gelmesi sonucu uçak kabini duman altında kaldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:30+0300
2023-03-06T12:54+0300
küba
dünya
uçak
kuş
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Küba’dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Uçağın motorunda meydana gelen arıza nedeniyle kabini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana’ya geri dönerek acil iniş yaptı.Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydırakla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı.Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html
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küba, uçak, kuş
küba, uçak, kuş

Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı

12:30 06.03.2023 (güncellendi: 12:54 06.03.2023)
© İHASouthwest Havayolları, kuşlara çarpan uçak
Southwest Havayolları, kuşlara çarpan uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Küba’da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Motorda arıza meydana gelmesi sonucu uçak kabini duman altında kaldı.
Küba’dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Uçağın motorunda meydana gelen arıza nedeniyle kabini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana’ya geri dönerek acil iniş yaptı.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydırakla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı.
Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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