https://sputniknews.com.tr/20230306/kubada-ucak-kuslara-carpti-kabini-duman-kapladi-1067863324.html
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı
Küba’da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Motorda arıza meydana gelmesi sonucu uçak kabini duman altında kaldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:30+0300
2023-03-06T12:30+0300
2023-03-06T12:54+0300
küba
dünya
uçak
kuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067863369_0:268:901:775_1920x0_80_0_0_93471fd05cc13e4a9e68da32edb80110.jpg
Küba’dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Uçağın motorunda meydana gelen arıza nedeniyle kabini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana’ya geri dönerek acil iniş yaptı.Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydırakla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı.Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067863369_0:183:901:859_1920x0_80_0_0_9e351068744a40d57d558b0d06d9dc92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küba, uçak, kuş
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı
12:30 06.03.2023 (güncellendi: 12:54 06.03.2023) Abone ol
Küba’da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Motorda arıza meydana gelmesi sonucu uçak kabini duman altında kaldı.
Küba’dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Uçağın motorunda meydana gelen arıza nedeniyle kabini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana’ya geri dönerek acil iniş yaptı.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydırakla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı.
Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.