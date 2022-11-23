Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html
Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti
Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti
Adana Havalimanı’nda bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T11:56+0300
2022-11-23T11:58+0300
uçak
türkiye
kuş
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063744515_0:325:576:649_1920x0_80_0_0_36f0274ab91989f5b04158f60d3d008b.jpg
Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Adana Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063744515_0:271:576:703_1920x0_80_0_0_03e0a43934982cadaac40c91c79aa62d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uçak, kuş, adana
uçak, kuş, adana

Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti

11:56 23.11.2022 (güncellendi: 11:58 23.11.2022)
© İHAAdana Havalimanı'nda bir uçak
Adana Havalimanı'nda bir uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Adana Havalimanı’nda bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Adana Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti.
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала