https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html
Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti
Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti
Adana Havalimanı’nda bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T11:56+0300
2022-11-23T11:56+0300
2022-11-23T11:58+0300
uçak
türkiye
kuş
adana
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Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Adana Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.
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uçak, kuş, adana
Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti
11:56 23.11.2022 (güncellendi: 11:58 23.11.2022) Abone ol
Adana Havalimanı’nda bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Adana Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti.
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.