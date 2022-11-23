https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html

Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti

Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti

Adana Havalimanı’nda bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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uçak

türkiye

kuş

adana

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Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Adana Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

türkiye

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uçak, kuş, adana