https://sputniknews.com.tr/20230306/israil-cumhurbaskani-herzogdan-tartismali-yargi-reformu-konusunda-uzlasi-sinyali-1067904140.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tartışmalı yargı reformu konusunda uzlaşı sinyali

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tartışmalı yargı reformu konusunda uzlaşı sinyali

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın” olduğunu söyledi. Muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T23:55+0300

2023-03-06T23:55+0300

2023-03-06T23:55+0300

dünya

isaac herzog

isaac herzog

israil

benyamin netahyahu

haaretz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067903746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3eeeab59a0c2758770bd2dcfc3268a78.jpg

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin ülkede tartışma ve protestolara neden olan yargı düzenlemesinde, “uzlaşıya her zamankinden daha yakın” olduklarını söyledi.Haaretz gazetesinin haberine göre Herzog, Batı Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı rezidansında İsrailli yerel yönetim liderlerini kabulünde yaptığı konuşmada, koalisyon hükümeti tarafından planlanan yargı düzenlemesi üzerinde uzlaşmaya yönelik “önemli ilerleme kaydedildiğini” dile getirdi.Herzog, "Ortak bir uzlaşıya her zamankinden daha yakınız. Arka planda çoğu konuda anlaşmalar var. Şimdi iş, koalisyon ve muhalefetteki, anı yakalamaları gereken ulusal liderlerimize kalmış." ifadelerini kullandı.İsrail Cumhurbaşkanı, uzlaşının, "her iki tarafın da arzularını ele aldığını” ve "demokrasi ve insan haklarını korurken, çeşitlilikli bir yargı ve hükümet organları arasında sağlıklı bir yapı dengesi” içerdiğini kaydetti.Lapid’ten hükümete çağrı: 'Cumhurbaşkanı'nı dinleyin!'Öte yandan önceki başbakan ve muhalefet lideri Yair Lapid, koalisyon hükümetine Herzog’a kulak verme çağrısı yaptı.Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, Twitter hesabında, “Koalisyona sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'nı dinleyin! Tasarının derhal durdurulduğunu duyurun ve hazırlanan taslağı tartışmak için oturalım.” paylaşımında bulundu.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.Ülkede, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler, 9 haftayı geride bıraktı.Sonuncusu dün düzenlenen ve başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/etnik-temizlik-cagrisi-yapan-israilli-bakan-smotrich-kelimeleri-yanlis-sectim-1067821724.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isaac herzog, isaac herzog, israil, benyamin netahyahu, haaretz