https://sputniknews.com.tr/20230306/iranin-6-eyaletinde-onlarca-kiz-ogrenci-daha-zehirlendi-1067849913.html
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
İran’ın çeşitli eyaletlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken birçok şehirde onlarca kız... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T04:57+0300
2023-03-06T04:57+0300
2023-03-06T04:57+0300
dünya
iran
zehirlenme
vaka
vaka sayısı
kız
kız çocuğu
öğrenci
eyalet
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1065008916_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_709bb51f8c1f3d768f81538a3efe7209.jpg
İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.Kuzey Horasan Eğitim Genel Müdürü Ebulkasım Ekberi, eyaletin Bocnurd şehrindeki iki okulun 46 kız öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Ekberi, öğrencilerin mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetleri olduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu aktardı.Fars eyaletinin Şiraz ve Servistan şehirlerinde de 24 öğrenci benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.İlam eyaletinin Eyvan, İsfahan eyaletinin Kaşan, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed ve Huzistan eyaletinin Ahvaz şehirlerinde de onlarca öğrencinin benzer şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.Öte yandan, Huzistan eyaletinin 6 şehrinde şimdiye kadar 700 kız öğrencinin zehirlendiği, söz konusu öğrencilerden 200’ünün ise müşahede altına alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-650-kiz-ogrenci-zehirlendi-anlasilan-o-ki-bazilari-kiz-okullarinin-kapatilmasini-istiyor-1067603915.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1065008916_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_27efe0d042894e35678cc46271bd765c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, zehirlenme, vaka, vaka sayısı, kız, kız çocuğu, öğrenci, eyalet, ortadoğu
iran, zehirlenme, vaka, vaka sayısı, kız, kız çocuğu, öğrenci, eyalet, ortadoğu
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
Abone ol
İran’ın çeşitli eyaletlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken birçok şehirde onlarca kız öğrencinin daha zehirlendiği bildirildi.
İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.
Kuzey Horasan Eğitim Genel Müdürü Ebulkasım Ekberi, eyaletin Bocnurd şehrindeki iki okulun 46 kız öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ekberi, öğrencilerin mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetleri olduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Fars eyaletinin Şiraz ve Servistan şehirlerinde de 24 öğrenci benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.
İlam eyaletinin Eyvan, İsfahan eyaletinin Kaşan, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed ve Huzistan eyaletinin Ahvaz şehirlerinde de onlarca öğrencinin benzer şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Huzistan eyaletinin 6 şehrinde şimdiye kadar 700 kız öğrencinin zehirlendiği, söz konusu öğrencilerden 200’ünün ise müşahede altına alındığı kaydedildi.