https://sputniknews.com.tr/20230306/iranin-6-eyaletinde-onlarca-kiz-ogrenci-daha-zehirlendi-1067849913.html

İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi

İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi

İran’ın çeşitli eyaletlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken birçok şehirde onlarca kız... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T04:57+0300

2023-03-06T04:57+0300

2023-03-06T04:57+0300

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iran

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kız çocuğu

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ortadoğu

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İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.Kuzey Horasan Eğitim Genel Müdürü Ebulkasım Ekberi, eyaletin Bocnurd şehrindeki iki okulun 46 kız öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Ekberi, öğrencilerin mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetleri olduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu aktardı.Fars eyaletinin Şiraz ve Servistan şehirlerinde de 24 öğrenci benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.İlam eyaletinin Eyvan, İsfahan eyaletinin Kaşan, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed ve Huzistan eyaletinin Ahvaz şehirlerinde de onlarca öğrencinin benzer şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.Öte yandan, Huzistan eyaletinin 6 şehrinde şimdiye kadar 700 kız öğrencinin zehirlendiği, söz konusu öğrencilerden 200’ünün ise müşahede altına alındığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-650-kiz-ogrenci-zehirlendi-anlasilan-o-ki-bazilari-kiz-okullarinin-kapatilmasini-istiyor-1067603915.html

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iran, zehirlenme, vaka, vaka sayısı, kız, kız çocuğu, öğrenci, eyalet, ortadoğu