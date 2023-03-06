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https://sputniknews.com.tr/20230306/iranin-6-eyaletinde-onlarca-kiz-ogrenci-daha-zehirlendi-1067849913.html
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
İran’ın çeşitli eyaletlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken birçok şehirde onlarca kız... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T04:57+0300
2023-03-06T04:57+0300
dünya
iran
zehirlenme
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vaka sayısı
kız
kız çocuğu
öğrenci
eyalet
ortadoğu
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İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.Kuzey Horasan Eğitim Genel Müdürü Ebulkasım Ekberi, eyaletin Bocnurd şehrindeki iki okulun 46 kız öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Ekberi, öğrencilerin mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetleri olduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu aktardı.Fars eyaletinin Şiraz ve Servistan şehirlerinde de 24 öğrenci benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.İlam eyaletinin Eyvan, İsfahan eyaletinin Kaşan, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed ve Huzistan eyaletinin Ahvaz şehirlerinde de onlarca öğrencinin benzer şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.Öte yandan, Huzistan eyaletinin 6 şehrinde şimdiye kadar 700 kız öğrencinin zehirlendiği, söz konusu öğrencilerden 200’ünün ise müşahede altına alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-650-kiz-ogrenci-zehirlendi-anlasilan-o-ki-bazilari-kiz-okullarinin-kapatilmasini-istiyor-1067603915.html
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iran, zehirlenme, vaka, vaka sayısı, kız, kız çocuğu, öğrenci, eyalet, ortadoğu
iran, zehirlenme, vaka, vaka sayısı, kız, kız çocuğu, öğrenci, eyalet, ortadoğu

İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi

04:57 06.03.2023
© AFP 2023İran - Ambulans
İran - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023
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İran’ın çeşitli eyaletlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken birçok şehirde onlarca kız öğrencinin daha zehirlendiği bildirildi.
İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.
Kuzey Horasan Eğitim Genel Müdürü Ebulkasım Ekberi, eyaletin Bocnurd şehrindeki iki okulun 46 kız öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ekberi, öğrencilerin mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetleri olduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Fars eyaletinin Şiraz ve Servistan şehirlerinde de 24 öğrenci benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.
İlam eyaletinin Eyvan, İsfahan eyaletinin Kaşan, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed ve Huzistan eyaletinin Ahvaz şehirlerinde de onlarca öğrencinin benzer şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Huzistan eyaletinin 6 şehrinde şimdiye kadar 700 kız öğrencinin zehirlendiği, söz konusu öğrencilerden 200’ünün ise müşahede altına alındığı kaydedildi.
İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği duyuruldu. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
DÜNYA
İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'
28 Şubat, 14:44
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