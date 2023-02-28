https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-650-kiz-ogrenci-zehirlendi-anlasilan-o-ki-bazilari-kiz-okullarinin-kapatilmasini-istiyor-1067603915.html

İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'

İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'

İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği duyuruldu. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken Sağlık Bakanı Bahram... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T14:44+0300

2023-02-28T14:44+0300

2023-02-28T14:45+0300

dünya

iran

zehirlenme

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067603759_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_be4c3010f3ae35ecb017ad0bc8b5c212.jpg

İran'da Kum ve Burucerd şehirlerindeki okullarda 650 kız öğrencinin zehirlendiği ortaya çıktı.Öğrencilerin baş dönmesi, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.Olaya ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi ise, “Meydana gelen zehirlenme çok hafifti ve kimsede herhangi bir komplikasyona neden olmadı. Yalnızca halsizlik belirtileri görüldü. Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor. Zehirlenmeler öldürücü değil ve paniğe yol açılmamalı" dedi.Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana ilde 10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, zehirlenme, öğrenci