https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-650-kiz-ogrenci-zehirlendi-anlasilan-o-ki-bazilari-kiz-okullarinin-kapatilmasini-istiyor-1067603915.html
İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'
İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'
İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği duyuruldu. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken Sağlık Bakanı Bahram... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:44+0300
2023-02-28T14:44+0300
2023-02-28T14:45+0300
dünya
iran
zehirlenme
öğrenci
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İran'da Kum ve Burucerd şehirlerindeki okullarda 650 kız öğrencinin zehirlendiği ortaya çıktı.Öğrencilerin baş dönmesi, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.Olaya ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi ise, “Meydana gelen zehirlenme çok hafifti ve kimsede herhangi bir komplikasyona neden olmadı. Yalnızca halsizlik belirtileri görüldü. Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor. Zehirlenmeler öldürücü değil ve paniğe yol açılmamalı" dedi.Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana ilde 10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.
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İran'da 650 kız öğrenci zehirlendi: 'Anlaşılan o ki bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor'
14:44 28.02.2023 (güncellendi: 14:45 28.02.2023) Abone ol
İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği duyuruldu. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi.
İran'da Kum ve Burucerd şehirlerindeki okullarda 650 kız öğrencinin zehirlendiği ortaya çıktı.
Öğrencilerin baş dönmesi, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Olaya ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi ise, “Meydana gelen zehirlenme çok hafifti ve kimsede herhangi bir komplikasyona neden olmadı. Yalnızca halsizlik belirtileri görüldü. Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor. Zehirlenmeler öldürücü değil ve paniğe yol açılmamalı" dedi.
Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana ilde 10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.