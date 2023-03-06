https://sputniknews.com.tr/20230306/irakta-alkol-yasagi-yururlukte-gumruklere-ithalat-yasaginin-uygulanmasi-icin-talimat-gonderildi-1067885392.html

Irak'ta alkol yasağı yürürlükte: Gümrüklere ithalat yasağının uygulanması için talimat gönderildi

Irak'ta alkol yasağı yürürlükte: Gümrüklere ithalat yasağının uygulanması için talimat gönderildi

5 bin yıl önce tavernalarında içki içildiği ortaya çıkan Irak'ta alkol satışı, ithalatı veya üretimini yasaklayan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:59+0300

2023-03-06T16:59+0300

2023-03-06T17:04+0300

dünya

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gümrük

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ithalat

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Irak'ın Gümrük İdaresi, geçen ay tartışmalar eşliğinde devreye giren alkol ithalatı yasağının uygulanması emrini verdi. Ancak Fransız haber ajansı AFP'nin Bağdat muhabiri, barların veya ruhsatlı restoranların fiilen yokluğunda içki satan perakende mağazaların iş yapmaya devam ettiğini aktardı. İçkinin genelde Hıristiyanlar veya diğer gayrimüslimler tarafından işletilen dükkanlarda satıldığı Irak'ta, alkol satışı, ithalatı veya üretimini yasaklayan yeni mevzuat ilk olarak 2016 yılında mecliste onaylandı, ancak bu yıl 20 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı.Bunu haftasonunda "Gümrük Genel Müdürlüğü, tüm gümrük merkezlerine her türlü alkollü içkinin girişini yasaklama talimatı verdi" açıklaması izledi. Yeni yasa, ihlaller için 10-25 milyon dinar (7700-19 bin dolar) arasında para cezası öngörüyor.Oysa 14 Şubat'ta çıkarılan hükümet kararnamesinde resmen yasak yerine gelecek 4 yıl boyunca tüm ithal alkollü içkilere yüzde 200 gümrük vergisi getirilmişti. Yasak, insan hakları aktivistlerinden, özellikle de Irak'ta sayıları giderek azalan gayrimüslim toplulukların hakları için kampanya yürütenlerden sert eleştiriler aldı. Muhalefetteki 5 milletvekili, yasağın 'anti demokratik' olduğu gerekçesiyle dava açtı. Babil Hareketi üyeleri, dava başvurusunda, 'azınlıkların haklarını gözardı ettiği ve özgürlükleri kısıtladığı için yasanın anayasaya aykırı olduğunu' belirtti. Irak İnsan Hakları Gözlemevi'nden Mustafa Sadun, alkol yasağının 'özgürlükleri kısıtlamayı amaçlayan kapsamlı bir paketin parçası' olduğunu söyledi. Sadun, geçen ay sosyal medya platformlarında 'yozlaşmış içerik' yayımlandığı gerekçesiyle bir dizi gözaltı yapıldığını hatırlattı.Bağdatlı emlakçı olan Sarmad Abbas, yasağın sadece alkol satışlarının karaborsaya düşmesine yarayacağını söyledi. Abbas, "İslam'da alkol yasağı bulunsa da bunlar vatandaşın kullanmasını yasaklayamayacağınız kişisel özgürlüklerdir” dedi.Alkol yasağının, federal yasa olmasına rağmen, Türkiye sınırında kendi gümrük karakollarını işleten Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) uygulanmasına ihtimal verilmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230220/mezopotamyada-5-bin-yillik-taverna-ortaya-cikarildi-1067283569.html

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