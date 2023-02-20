Mezopotamya'da 5 bin yıllık taverna günışığına çıkarıldı
17:49 20.02.2023 (güncellendi: 18:17 20.02.2023)
© AFP 2023 / ASAAD NIAZISümer uygarlığının ilk kent merkezlerinden biri olan Lagaş'ın kalıntılarında sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan büyük bir halka açık yeme-içme alanında taverna, antik soğutma sistemi, bira tarifi bulundu.
© AFP 2023 / ASAAD NIAZI
Irak'ın güneyinde Nasiriye şehri yakınında bulunan Sümer kenti Lagaş'da keşfedilen taverna, antik soğutma sistemi ve bira tarifi, Mezopotamya'da 5 bin yıl önceki gündelik hayata ışık tuttu.
Sümer uygarlığının ilk kent merkezlerinden biri olan Lagaş'ın antik kalıntılarında sürdürülen kazılarda büyük bir halka açık yeme-içme alanı ortaya çıkarıldı.
Alanda buzdolabı gibi yiyecekleri serin tutmaya yönelik yeraltına yerleştirilmiş kil çömlek 'zeer', bira tarifi ve taverna da bulundu.
Ancient refrigerator, beer recipe and tavern among the latest discoveries at Lagash, Iraq.#lagash #nasiriyah #ancient #discoveryhttps://t.co/KTwV9RfTow— TimesTravel (@TOItravel) February 20, 2023
Kilden fırın, oturma bankları, raflar, servis kapları, balık ve tavuk kemikleri gibi kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı keşif, MÖ 3. binyılın sonlarına doğru dönemin en önemli yerleşim ve ticaret merkezlerinden birinde nasıl bir günlük hayat yaşandığına ışık tuttu.
ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi ve İtalya'nın Pisa Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibinin yüzeyin sadece 50 santim altından ortaya çıkardığı açık alan, yaklaşık 5 bin yıl önce yerel halkın içki içip sosyalleşmek için geldiği bir tür tavernaya işaret ediyor.
Nitekim bölgede kazılan bir tapınağın yakınında bulunan bir çivi yazısı tabletin aslında eski bir bira tarifi olduğu belirlendi.
Arkeologlara göre alanda bulunan yeraltı soğutma sistemi 'zeer' de yiyecekleri serin tutmak için kullanılmış, tam manasıyla soğutmasa da gıdaların korunmasına yardımcı olmuş olmalı.
¡Mirad,⬇️ un frigorífico sumerio! Lo llaman zeer y es lo que viene a ser un botijo enorme enterrado. Es el equipamiento de una taberna recién exacavada en Lagash: una casa de comidas pública donde servían cerveza,pan,pescado y pollo. pic.twitter.com/beLuXzoHzq— Gmz (@JimenezconG) February 3, 2023
Alanın kesinlikle ev içi düzenini yansıtmadığını belirten arkeologlar, bira içildiğine dair bulunan bir dizi kanıtın burasının bir taverna olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Lagaş'ın 4900 ila 4600 yıl önce kurulduğu ve 3600 yıl önce terk edildiği sanılıyor. 1000 dönümlük bir arkeoloji sahası olan Lagaş'da 1930'lardan beri kazılar devam ediyor. Yeni kazılarda drone fotoğrafçılığı, termal görüntüleme, gömülü yapılarla eserlerin manyetik yoğunluğunu kaydeden manyetometri ve cerrahi olarak hassas bir kazı tekniği olan mikro-stratigrafik örnekleme dahil en son yöntemler kullanılıyor.