https://sputniknews.com.tr/20230306/fsb-rus-televizyonunun-yoneticisine-ukrayna-tarafindan-duzenlenen-suikast-girisimini-engelledik-1067862672.html

FSB: Rus televizyonunun yöneticisine Ukrayna tarafından düzenlenen suikast girişimini engelledik

FSB: Rus televizyonunun yöneticisine Ukrayna tarafından düzenlenen suikast girişimini engelledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı Konstantin Malofeyev’e Ukrayna gizli servisi tarafından düzenlenen... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:19+0300

2023-03-06T12:19+0300

2023-03-06T12:19+0300

ukrayna krizi

fsb

ukrayna

suikast girişimi

konstantin malofeyev

rusya

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FSB, Ukrayna gizli servisi çalışanlarının, aracının altına bomba yerleştirerek Rus iş insanı Malofeyev’i öldürmek istediklerini ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.Malofeyev de Telegram'dan açıklama yaparak suikast girişimi sonucunda yaralanmadığını belirtti.Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı, “Endişelenen herkese söylemek isterim ki iyiyim. Kimse zarar görmedi” ifadelerini kullandı.FSB, suikast girişiminin ardında ‘Ukrayna’da yaşayan ve Ukrayna istihbaratı adına çalışan, Rus Gönüllü Özel Birliği’nin kurucusu ve yöneticilerinden biri olan Denis Kapustin’in olduğunu' belirtti.Rus Gönüllü Özel Birliği, Ukrayna ordusu tarafında Rusya’ya karşı savaşıyor. Söz konusu grup, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine geçen hafta düzenlenen baskını üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230303/kremlin-ukrayna-guclerinin-rusya-topraklarina-bir-daha-sizmamalari-icin-tedbir-alacagiz-1067763113.html

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fsb, ukrayna, suikast girişimi, konstantin malofeyev, rusya