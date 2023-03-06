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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/fsb-rus-televizyonunun-yoneticisine-ukrayna-tarafindan-duzenlenen-suikast-girisimini-engelledik-1067862672.html
FSB: Rus televizyonunun yöneticisine Ukrayna tarafından düzenlenen suikast girişimini engelledik
FSB: Rus televizyonunun yöneticisine Ukrayna tarafından düzenlenen suikast girişimini engelledik
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı Konstantin Malofeyev’e Ukrayna gizli servisi tarafından düzenlenen... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:19+0300
2023-03-06T12:19+0300
ukrayna krizi
fsb
ukrayna
suikast girişimi
konstantin malofeyev
rusya
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FSB, Ukrayna gizli servisi çalışanlarının, aracının altına bomba yerleştirerek Rus iş insanı Malofeyev’i öldürmek istediklerini ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.Malofeyev de Telegram'dan açıklama yaparak suikast girişimi sonucunda yaralanmadığını belirtti.Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı, “Endişelenen herkese söylemek isterim ki iyiyim. Kimse zarar görmedi” ifadelerini kullandı.FSB, suikast girişiminin ardında ‘Ukrayna’da yaşayan ve Ukrayna istihbaratı adına çalışan, Rus Gönüllü Özel Birliği’nin kurucusu ve yöneticilerinden biri olan Denis Kapustin’in olduğunu' belirtti.Rus Gönüllü Özel Birliği, Ukrayna ordusu tarafında Rusya’ya karşı savaşıyor. Söz konusu grup, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine geçen hafta düzenlenen baskını üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kremlin-ukrayna-guclerinin-rusya-topraklarina-bir-daha-sizmamalari-icin-tedbir-alacagiz-1067763113.html
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fsb, ukrayna, suikast girişimi, konstantin malofeyev, rusya
fsb, ukrayna, suikast girişimi, konstantin malofeyev, rusya

FSB: Rus televizyonunun yöneticisine Ukrayna tarafından düzenlenen suikast girişimini engelledik

12:19 06.03.2023
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı Konstantin Malofeyev’e Ukrayna gizli servisi tarafından düzenlenen suikast girişimini önlediklerini duyurdu.
FSB, Ukrayna gizli servisi çalışanlarının, aracının altına bomba yerleştirerek Rus iş insanı Malofeyev’i öldürmek istediklerini ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.
Malofeyev de Telegram'dan açıklama yaparak suikast girişimi sonucunda yaralanmadığını belirtti.
Tsargrad televizyonunun yönetim kurulu başkanı, “Endişelenen herkese söylemek isterim ki iyiyim. Kimse zarar görmedi” ifadelerini kullandı.
FSB, suikast girişiminin ardında ‘Ukrayna’da yaşayan ve Ukrayna istihbaratı adına çalışan, Rus Gönüllü Özel Birliği’nin kurucusu ve yöneticilerinden biri olan Denis Kapustin’in olduğunu' belirtti.
Rus Gönüllü Özel Birliği, Ukrayna ordusu tarafında Rusya’ya karşı savaşıyor. Söz konusu grup, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine geçen hafta düzenlenen baskını üstlenmişti.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına bir daha sızmamaları için tedbir alacağız
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