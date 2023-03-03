https://sputniknews.com.tr/20230303/kremlin-ukrayna-guclerinin-rusya-topraklarina-bir-daha-sizmamalari-icin-tedbir-alacagiz-1067763113.html
Kremlin: Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına bir daha sızmamaları için tedbir alacağız
Kremlin: Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına bir daha sızmamaları için tedbir alacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’dan bir grup sabotajcının dün Rusya topraklarına sızmış olmasına ilişkin, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:48+0300
2023-03-03T13:48+0300
2023-03-03T13:48+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
ukrayna
sabotaj
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine Ukraynalı sabotajcılar tarafından dün düzenlenen baskınla ilgili soruya “Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için tedbirler alacağız” yanıtını verdi.Peskov, söz konusu tedbirlerin ne olabileceğine ilişkin bilgi vermedi.Ayrıca baskını gerçekleştiren grupla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Şu anda soruşturma sürüyor. Önce her şeyin belirlenmesi gerek, daha sonra soruşturmanın sonuçlarına göre bir de bir sonuca varmış olacağız” ifadelerini kullandı.Ukrayna’dan Rusya’ya sızan sabotajcıların saldırısında 2 sivil hayatını kaybetmiş, bir çocuk yaralanmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat dün gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
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bryansk, rusya, ukrayna, sabotaj, kremlin, dmitriy peskov
bryansk, rusya, ukrayna, sabotaj, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına bir daha sızmamaları için tedbir alacağız
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’dan bir grup sabotajcının dün Rusya topraklarına sızmış olmasına ilişkin, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için tedbir alacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine Ukraynalı sabotajcılar tarafından dün düzenlenen baskınla ilgili soruya “Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için tedbirler alacağız” yanıtını verdi.
Peskov, söz konusu tedbirlerin ne olabileceğine ilişkin bilgi vermedi.
Ayrıca baskını gerçekleştiren grupla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Şu anda soruşturma sürüyor. Önce her şeyin belirlenmesi gerek, daha sonra soruşturmanın sonuçlarına göre bir de bir sonuca varmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’dan Rusya’ya sızan sabotajcıların saldırısında 2 sivil hayatını kaybetmiş, bir çocuk yaralanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat dün gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.