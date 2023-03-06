https://sputniknews.com.tr/20230306/formula-1de-sezonun-ilk-yarisini-verstappen-kazandi-1067848983.html
Formula 1'de sezonun ilk yarışını Verstappen kazandı
Formula 1'de sezonun ilk yarışını Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T03:28+0300
2023-03-06T03:28+0300
2023-03-06T03:28+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
max verstappen
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Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.Leclerc yarışı 41. turda bırakmak zorunda kaldıFerrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan2. Sergio Perez (Meksika): 183. Fernando Alonso (İspanya): 154. Carlos Sainz (İspanya): 125. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10Takımlar1. Red Bull: 432. Aston Martin: 233. Mercedes: 164. Ferrari: : 125. Alfa Romeo: 4
https://sputniknews.com.tr/20230118/formula-1de-2023-takvimi-netlesti-1065866889.html
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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, max verstappen
Formula 1'de sezonun ilk yarışını Verstappen kazandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.
Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.
Leclerc yarışı 41. turda bırakmak zorunda kaldı
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.
Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.
Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 18
3. Fernando Alonso (İspanya): 15
4. Carlos Sainz (İspanya): 12
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10
Takımlar