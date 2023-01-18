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Formula 1'de 2023 takvimi netleşti
Formula 1'de 2023 takvimi netleşti
Formula 1, 2023 sezonunun yarış takvimini açıkladı. Takvimden çıkartılan Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmazken sezonun 23 yarış üzerinden... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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formula 1
spor
takvim
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Formula 1'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yarış takvimi netleşti.Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde Covid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.NTV Spor'un aktardığı açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221207/2023-f1-sezonunda-6-sprint-yarisi-olacak-1064318065.html
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formula 1, takvim, çin, yarış
formula 1, takvim, çin, yarış

Formula 1'de 2023 takvimi netleşti

11:53 18.01.2023 (güncellendi: 11:57 18.01.2023)
© AAFormula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Formula 1, 2023 sezonunun yarış takvimini açıkladı. Takvimden çıkartılan Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmazken sezonun 23 yarış üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.
Formula 1'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yarış takvimi netleşti.
Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde Covid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.
Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.
NTV Spor'un aktardığı açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.

Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
SPOR
2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak
7 Aralık 2022, 23:14
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