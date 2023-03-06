https://sputniknews.com.tr/20230306/caminin-minaresi-kontrollu-yikilamadi-is-yerinin-uzerine-dustu-1067862563.html
Caminin minaresi kontrollü yıkılamadı, iş yerinin üzerine düştü
Caminin minaresi kontrollü yıkılamadı, iş yerinin üzerine düştü
Adana’da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:13+0300
2023-03-06T12:13+0300
2023-03-06T12:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yıkım
cami
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6 Şubat’taki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde bin 474 cami minaresinden 7'si yıkıldı, 150 minare ise hasar gördü. Hasar gören minareler kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başlandı. Fevzipaşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220620/caminin-minaresi-semaver-seklinde-icinde-5-kisilik-bir-grubun-semaver-yakabilecegi-yer-var-1057659498.html
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deprem, yıkım, cami
Caminin minaresi kontrollü yıkılamadı, iş yerinin üzerine düştü
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Adana’da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi.
6 Şubat’taki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti.
Depremde bin 474 cami minaresinden 7'si yıkıldı, 150 minare ise hasar gördü. Hasar gören minareler kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başlandı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi.