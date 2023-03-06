https://sputniknews.com.tr/20230306/bursaspor-amed-sportif-faaliyetler-macinda-cikan-olaylara-iliskin-gozalti-sayisi-9a-yukseldi-1067888153.html

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9'a yükseldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T17:29+0300

2023-03-06T17:29+0300

2023-03-06T17:29+0300

spor

bursaspor

amed sportif faaliyetler

maç

polis

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067887903_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_251c274214af397ae490bb2b482fe718.jpg

Dün Bursa'da oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda gözaltına alınan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, olaylarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Müsabakayla ilgili sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/tff-maclardaki-provokatif-eylem-ve-soylemlerle-ilgili-cezai-islem-uygulanacak-1067882347.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursaspor, amed sportif faaliyetler, maç, polis, soruşturma