Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230306/bursaspor-amed-sportif-faaliyetler-macinda-cikan-olaylara-iliskin-gozalti-sayisi-9a-yukseldi-1067888153.html
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9'a yükseldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:29+0300
2023-03-06T17:29+0300
spor
bursaspor
amed sportif faaliyetler
maç
polis
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067887903_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_251c274214af397ae490bb2b482fe718.jpg
Dün Bursa'da oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda gözaltına alınan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, olaylarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Müsabakayla ilgili sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/tff-maclardaki-provokatif-eylem-ve-soylemlerle-ilgili-cezai-islem-uygulanacak-1067882347.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067887903_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3e13fe1a10d231969dd46bd7cda3a43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursaspor, amed sportif faaliyetler, maç, polis, soruşturma
bursaspor, amed sportif faaliyetler, maç, polis, soruşturma

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

17:29 06.03.2023
© AABursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9'a yükseldi.
Dün Bursa'da oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, olaylarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Müsabakayla ilgili sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.
Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
SPOR
TFF: Maçlardaki provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulanacak
16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала