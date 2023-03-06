https://sputniknews.com.tr/20230306/beyaz-saray-abd-ukraynaya-f-16-vermeyi-planlamiyor-1067901138.html

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukraynalı pilotların ABD’ye gelmesine rağmen Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlamadıklarını belirtti. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T22:56+0300

2023-03-06T22:56+0300

2023-03-06T22:57+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

f-16

yardım

askeri yardım

vladimir zelenskiy

rusya

joe biden

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ABD medyası, iki Ukraynalı pilotun, Batı yapımı savaş uçaklarını kullanma yönünde eğitim kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla şu anda ABD’de olduklarını bildirdi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın brifinginde, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bildiğiniz gibi, Başkan, F-16 konusunda sözünü dedi. Söylediklerinde hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey henüz planlanmıyor” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyona demecinde, Ukrayna’ya F-16 jetlerini vermenin, mevcut çatışma bağlamında anlamsız olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html

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abd, ukrayna, f-16, yardım, askeri yardım, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden