https://sputniknews.com.tr/20230306/beyaz-saray-abd-ukraynaya-f-16-vermeyi-planlamiyor-1067901138.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukraynalı pilotların ABD’ye gelmesine rağmen Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlamadıklarını belirtti. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T22:56+0300
2023-03-06T22:56+0300
2023-03-06T22:57+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
f-16
yardım
askeri yardım
vladimir zelenskiy
rusya
joe biden
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ABD medyası, iki Ukraynalı pilotun, Batı yapımı savaş uçaklarını kullanma yönünde eğitim kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla şu anda ABD’de olduklarını bildirdi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın brifinginde, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bildiğiniz gibi, Başkan, F-16 konusunda sözünü dedi. Söylediklerinde hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey henüz planlanmıyor” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyona demecinde, Ukrayna’ya F-16 jetlerini vermenin, mevcut çatışma bağlamında anlamsız olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html
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abd, ukrayna, f-16, yardım, askeri yardım, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden
abd, ukrayna, f-16, yardım, askeri yardım, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor
22:56 06.03.2023 (güncellendi: 22:57 06.03.2023) Abone ol
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukraynalı pilotların ABD’ye gelmesine rağmen Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlamadıklarını belirtti.
ABD medyası, iki Ukraynalı pilotun, Batı yapımı savaş uçaklarını kullanma yönünde eğitim kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla şu anda ABD’de olduklarını bildirdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın brifinginde, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bildiğiniz gibi, Başkan, F-16 konusunda sözünü dedi. Söylediklerinde hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey henüz planlanmıyor” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyona demecinde, Ukrayna’ya F-16 jetlerini vermenin, mevcut çatışma bağlamında anlamsız olduğunu dile getirmişti.