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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/beyaz-saray-abd-ukraynaya-f-16-vermeyi-planlamiyor-1067901138.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukraynalı pilotların ABD’ye gelmesine rağmen Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlamadıklarını belirtti. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T22:56+0300
2023-03-06T22:57+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-16
yardım
askeri yardım
vladimir zelenskiy
rusya
joe biden
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ABD medyası, iki Ukraynalı pilotun, Batı yapımı savaş uçaklarını kullanma yönünde eğitim kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla şu anda ABD’de olduklarını bildirdi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın brifinginde, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bildiğiniz gibi, Başkan, F-16 konusunda sözünü dedi. Söylediklerinde hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey henüz planlanmıyor” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyona demecinde, Ukrayna’ya F-16 jetlerini vermenin, mevcut çatışma bağlamında anlamsız olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html
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abd, ukrayna, f-16, yardım, askeri yardım, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden
abd, ukrayna, f-16, yardım, askeri yardım, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeyi planlamıyor

22:56 06.03.2023 (güncellendi: 22:57 06.03.2023)
© Sputnik / Alexander Kovalev / Multimedya arşivine gidinABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Alexander Kovalev
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukraynalı pilotların ABD’ye gelmesine rağmen Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlamadıklarını belirtti.
ABD medyası, iki Ukraynalı pilotun, Batı yapımı savaş uçaklarını kullanma yönünde eğitim kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla şu anda ABD’de olduklarını bildirdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın brifinginde, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bildiğiniz gibi, Başkan, F-16 konusunda sözünü dedi. Söylediklerinde hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey henüz planlanmıyor” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyona demecinde, Ukrayna’ya F-16 jetlerini vermenin, mevcut çatışma bağlamında anlamsız olduğunu dile getirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
DÜNYA
Biden: Ukrayna'da şu an F-16 ihtiyacı yok
25 Şubat, 15:54
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