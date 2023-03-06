https://sputniknews.com.tr/20230306/bakan-kurum-depremlerin-1-ayinda-calismalari-paylasti-ilk-saatlerden-bu-yana-bolgedeyiz-1067882012.html
Bakan Kurum depremlerin 1. ayında çalışmaları paylaştı: 'İlk saatlerden bu yana bölgedeyiz'
Bakan Kurum depremlerin 1. ayında çalışmaları paylaştı: 'İlk saatlerden bu yana bölgedeyiz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerdeki konteyner... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:22+0300
2023-03-06T16:22+0300
2023-03-06T16:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
deprem
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067881679_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_6ca31efb15bc585223a7b1066dca6f0b.jpg
Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu."Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Kurum, "İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı.Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi. Nurdağı'ndaki konteyner kente ilişkin yer alan görüntülerde bir kadın depremzede, "Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Devletimizden Allah razı olsun, Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın." ifadesini kullandı.Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.Başka bir depremzede de inançlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Biz bir yılda teslim edileceğini düşünüyoruz. Çünkü kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz devletimize." dedi.
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murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem
murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem
Bakan Kurum depremlerin 1. ayında çalışmaları paylaştı: 'İlk saatlerden bu yana bölgedeyiz'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerdeki konteyner kentlerde yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti.
Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Kurum, "İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı.
Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi.
Nurdağı'ndaki konteyner kente ilişkin yer alan görüntülerde bir kadın depremzede, "Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Devletimizden Allah razı olsun, Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.
Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.
Başka bir depremzede de inançlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Biz bir yılda teslim edileceğini düşünüyoruz. Çünkü kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz devletimize." dedi.