https://sputniknews.com.tr/20230306/bakan-kurum-depremlerin-1-ayinda-calismalari-paylasti-ilk-saatlerden-bu-yana-bolgedeyiz-1067882012.html

Bakan Kurum depremlerin 1. ayında çalışmaları paylaştı: 'İlk saatlerden bu yana bölgedeyiz'

Bakan Kurum depremlerin 1. ayında çalışmaları paylaştı: 'İlk saatlerden bu yana bölgedeyiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerdeki konteyner... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:22+0300

2023-03-06T16:22+0300

2023-03-06T16:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067881679_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_6ca31efb15bc585223a7b1066dca6f0b.jpg

Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu."Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Kurum, "İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı.Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi. Nurdağı'ndaki konteyner kente ilişkin yer alan görüntülerde bir kadın depremzede, "Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Devletimizden Allah razı olsun, Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın." ifadesini kullandı.Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.Başka bir depremzede de inançlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Biz bir yılda teslim edileceğini düşünüyoruz. Çünkü kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz devletimize." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, deprem