https://sputniknews.com.tr/20230306/aleyna-tilkiden-hatay-paylasimi-enkazlar-oldugu-gibi-bekliyor-1067865957.html

Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor

Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor

Yeniden Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" ifadelerini kullandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:59+0300

2023-03-06T12:59+0300

2023-03-06T13:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

enkaz

aleyna tilki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067866399_22:0:651:354_1920x0_80_0_0_1d7ee13cfa02e8381ee683aaab1d56d5.jpg

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkazların olduğu gibi beklediğini belirten Tilki, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…" dedi.Tilki paylaşımında, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu" ifadelerini kullandı.Hatay'da çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/daskin-hasar-odemesi-2-milyar-tlyi-asti-1067858313.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, enkaz, aleyna tilki