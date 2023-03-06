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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/aleyna-tilkiden-hatay-paylasimi-enkazlar-oldugu-gibi-bekliyor-1067865957.html
Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor
Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor
Yeniden Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" ifadelerini kullandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:59+0300
2023-03-06T13:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
enkaz
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkazların olduğu gibi beklediğini belirten Tilki, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…" dedi.Tilki paylaşımında, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu" ifadelerini kullandı.Hatay'da çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/daskin-hasar-odemesi-2-milyar-tlyi-asti-1067858313.html
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hatay, enkaz, aleyna tilki
hatay, enkaz, aleyna tilki

Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor

12:59 06.03.2023 (güncellendi: 13:14 06.03.2023)
© İHAAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Yeniden Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkazların olduğu gibi beklediğini belirten Tilki, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…" dedi.
Tilki paylaşımında, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu" ifadelerini kullandı.
Hatay'da çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” yazmıştı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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