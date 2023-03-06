https://sputniknews.com.tr/20230306/aleyna-tilkiden-hatay-paylasimi-enkazlar-oldugu-gibi-bekliyor-1067865957.html
Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor
Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor
Yeniden Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" ifadelerini kullandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:59+0300
2023-03-06T12:59+0300
2023-03-06T13:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
enkaz
aleyna tilki
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkazların olduğu gibi beklediğini belirten Tilki, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…" dedi.Tilki paylaşımında, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu" ifadelerini kullandı.Hatay'da çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/daskin-hasar-odemesi-2-milyar-tlyi-asti-1067858313.html
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hatay, enkaz, aleyna tilki
Aleyna Tilki'den Hatay paylaşımı: Enkazlar olduğu gibi bekliyor
12:59 06.03.2023 (güncellendi: 13:14 06.03.2023) Abone ol
Yeniden Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkazların olduğu gibi beklediğini belirten Tilki, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…" dedi.
Tilki paylaşımında, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu" ifadelerini kullandı.
Hatay'da çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” yazmıştı.