https://sputniknews.com.tr/20230306/daskin-hasar-odemesi-2-milyar-tlyi-asti-1067858313.html
DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) bugün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T10:55+0300
2023-03-06T10:55+0300
2023-03-06T10:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi.Açıklamada şu bilgiler verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230213/dask-basvuru-sureci-nasil-isleyecek-1066944984.html
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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) bugün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."