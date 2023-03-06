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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayarak "Ancak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T22:42+0300
2023-03-06T22:42+0300
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/altili-masa-toplantisi-sona-erdi--1067892361.html
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bülent turan, ak parti, saadet partisi
bülent turan, ak parti, saadet partisi

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

22:42 06.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayarak "Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
POLİTİKA
Altılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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