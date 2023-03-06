https://sputniknews.com.tr/20230306/ak-partiden-kemal-kilicdaroglunun-adayligina-ilk-yorum-1067900809.html

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayarak "Ancak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T22:42+0300

2023-03-06T22:42+0300

2023-03-06T22:42+0300

politika

bülent turan

ak parti

saadet partisi

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/altili-masa-toplantisi-sona-erdi--1067892361.html

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bülent turan, ak parti, saadet partisi