https://sputniknews.com.tr/20230306/aeroflot-nisan-ayinda-yeniden-dalamana-ucuslari-baslatacak-1067886193.html

Aeroflot, nisan ayında yeniden Dalaman’a uçuşları başlatacak

Aeroflot, nisan ayında yeniden Dalaman’a uçuşları başlatacak

Rus havayolu devi Aeroflot, Dalaman Havalimanı’na düzenli seferlere 6 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T17:02+0300

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aeroflot

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uçuş

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Aeroflot’tan yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı’na seferlerin ilk 3 hafta haftada iki gün, 27 Nisan’dan itibaren de her gün yapılacağı kaydedildi.Halihazırda Aeroflot’un düzenli seferleri sadece İstanbul ve Antalya’ya yapılıyor.Daha önce Aeroflot’un, 27 Mayıs’tan itibaren İzmir’e uçuşlar başlatacağı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230217/pobeda-haziranda-rusyanin-yedi-bolgesinden-antalyaya-ucuslar-baslatacak-1067180689.html

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