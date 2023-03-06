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https://sputniknews.com.tr/20230306/aeroflot-nisan-ayinda-yeniden-dalamana-ucuslari-baslatacak-1067886193.html
Aeroflot, nisan ayında yeniden Dalaman’a uçuşları başlatacak
Aeroflot, nisan ayında yeniden Dalaman’a uçuşları başlatacak
Rus havayolu devi Aeroflot, Dalaman Havalimanı’na düzenli seferlere 6 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:02+0300
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dünya
aeroflot
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uçuş
rusya
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Aeroflot’tan yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı’na seferlerin ilk 3 hafta haftada iki gün, 27 Nisan’dan itibaren de her gün yapılacağı kaydedildi.Halihazırda Aeroflot’un düzenli seferleri sadece İstanbul ve Antalya’ya yapılıyor.Daha önce Aeroflot’un, 27 Mayıs’tan itibaren İzmir’e uçuşlar başlatacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/pobeda-haziranda-rusyanin-yedi-bolgesinden-antalyaya-ucuslar-baslatacak-1067180689.html
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aeroflot, dalaman, uçuş, rusya, türkiye
aeroflot, dalaman, uçuş, rusya, türkiye

Aeroflot, nisan ayında yeniden Dalaman’a uçuşları başlatacak

17:02 06.03.2023
© Sputnik / Виталий АньковAeroflot
Aeroflot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rus havayolu devi Aeroflot, Dalaman Havalimanı’na düzenli seferlere 6 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu.
Aeroflot’tan yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı’na seferlerin ilk 3 hafta haftada iki gün, 27 Nisan’dan itibaren de her gün yapılacağı kaydedildi.
Halihazırda Aeroflot’un düzenli seferleri sadece İstanbul ve Antalya’ya yapılıyor.
Daha önce Aeroflot’un, 27 Mayıs’tan itibaren İzmir’e uçuşlar başlatacağı bildirilmişti.
Pobeda Havayolu şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak
17 Şubat, 20:46
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