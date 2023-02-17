https://sputniknews.com.tr/20230217/pobeda-haziranda-rusyanin-yedi-bolgesinden-antalyaya-ucuslar-baslatacak-1067180689.html

Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak

Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak

Rus havayolu şirketi Pobeda, Haziran ayında Rusya’nın yedi bölgesinden Antalya’ya sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T20:46+0300

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dünya

aeroflot

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pobeda

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antalya

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Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, 1 Haziran'dan itibaren Rusya’nın Çelyabinsk, Yekaterinburg, Perm, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale ve Kazan bölgelerinden Antalya'ya düzenli uçuşlar başlatacağını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz'dan Antalya’ya haftada iki, Perm ve Mahaçkale'den üç, Kazan'dan dört sefer düzenleneceği belirtildi.Şu anda sadece Moskova'dan Antalya, İstanbul ve Alanya’ya sefer düzenleyen Pobeda’nın başkentten Dalaman ve Bodrum'a da seferler başlatacağı kaydedildi.

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aeroflot, rus aeroflot havayolları, rusya, pobeda, türkiye, antalya