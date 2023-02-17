https://sputniknews.com.tr/20230217/pobeda-haziranda-rusyanin-yedi-bolgesinden-antalyaya-ucuslar-baslatacak-1067180689.html
Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak
Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak
Rus havayolu şirketi Pobeda, Haziran ayında Rusya’nın yedi bölgesinden Antalya’ya sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T20:46+0300
2023-02-17T20:46+0300
2023-02-17T20:46+0300
dünya
aeroflot
rus aeroflot havayolları
rusya
pobeda
türkiye
antalya
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Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, 1 Haziran'dan itibaren Rusya’nın Çelyabinsk, Yekaterinburg, Perm, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale ve Kazan bölgelerinden Antalya'ya düzenli uçuşlar başlatacağını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz'dan Antalya’ya haftada iki, Perm ve Mahaçkale'den üç, Kazan'dan dört sefer düzenleneceği belirtildi.Şu anda sadece Moskova'dan Antalya, İstanbul ve Alanya’ya sefer düzenleyen Pobeda’nın başkentten Dalaman ve Bodrum'a da seferler başlatacağı kaydedildi.
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aeroflot, rus aeroflot havayolları, rusya, pobeda, türkiye, antalya
aeroflot, rus aeroflot havayolları, rusya, pobeda, türkiye, antalya
Pobeda, Haziran’da Rusya'nın yedi bölgesinden Antalya'ya uçuşlar başlatacak
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Rus havayolu şirketi Pobeda, Haziran ayında Rusya’nın yedi bölgesinden Antalya’ya sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu.
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, 1 Haziran'dan itibaren Rusya’nın Çelyabinsk, Yekaterinburg, Perm, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale ve Kazan bölgelerinden Antalya'ya düzenli uçuşlar başlatacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz'dan Antalya’ya haftada iki, Perm ve Mahaçkale'den üç, Kazan'dan dört sefer düzenleneceği belirtildi.
Şu anda sadece Moskova'dan Antalya, İstanbul ve Alanya’ya sefer düzenleyen Pobeda’nın başkentten Dalaman ve Bodrum'a da seferler başlatacağı kaydedildi.