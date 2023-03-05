https://sputniknews.com.tr/20230305/ortayli-turkiye-halkin-ancak-isler-bittikten-sonra-mizmizlanmaya-baslamasi-yuzunden-bu-halde-1067825425.html

Ortaylı: Türkiye, halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi

Ortaylı: Türkiye, halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi

İlber Ortaylı, "Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi"... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T10:39+0300

2023-03-05T10:39+0300

2023-03-05T10:58+0300

ilber ortaylı

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

italya

yeniden inşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780659_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4ac1233837283f1d4014a5e2be390bd3.jpg

Tarihçi - yazar İlber Ortaylı, Hürriyet'ten Fırat Karadeniz'in sorularını yanıtladı. Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımla ilgili konuştu.'Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum'Ortaylı, "Yeni ve doğru yerleşim alanları kurulup şehirler canlanınca insanların dönmesi için teşvik programları üzerinde çalışılmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Teşviği biz, millet yapıyoruz 'Ne güzel yerler, tekrar canlansın' diyerek... Ama teşviğin en önemlisi restorasyon ve rehabilitasyon. İkisi bir arada! İmarın da ehil insanlar tarafından yapılması... Ortaya çıkan eserler milleti çekmeli. Vatandaşlar bu işte çalışan kurumları denetlemeli, eleştirmeli; iyi yapılıyorsa taltif etmeli. Bunların yüksek sesle yapılması önemli. Ben çok önem veriyorum. Eskisi gibi kenarda kalınmaz. Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi. Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum, böyle bir Fransa, Polonya düşünemiyorum. Berbat olur giderlerdi. Siz ne zannediyorsunuz? Yamyam her yerde var. Böyle adamlar Paris’te halleri kaldırdılar ortadan, berbat ettiler o ananeyi. Bu adamlar Paris’in Vosges Meydanı’nı yıkmak, müteahhitlere vermek istedi. Halk ayaklandı da şimdiki güzel semti restorasyonla kazandı. Bir sürü yerde insanların dikkati, alakası, tenkiti, katkısı olmasa bu diriliş de olmazdı. Varşova, Dresden... Birçok şehir ilgi sayesinde tamirat gördü. İnsanlar pasif kalmadı."

https://sputniknews.com.tr/20230301/mikrofonu-acik-kalan-ilber-ortayli-naci-gorur-depremi-biliyor-bizim-celalden-daha-iyidir-1067635306.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, türkiye, italya, yeniden inşa