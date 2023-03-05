Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/ortayli-turkiye-halkin-ancak-isler-bittikten-sonra-mizmizlanmaya-baslamasi-yuzunden-bu-halde-1067825425.html
Ortaylı: Türkiye, halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi
Ortaylı: Türkiye, halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi
İlber Ortaylı, "Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi"... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T10:39+0300
2023-03-05T10:58+0300
ilber ortaylı
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
italya
yeniden inşa
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Tarihçi - yazar İlber Ortaylı, Hürriyet'ten Fırat Karadeniz'in sorularını yanıtladı. Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımla ilgili konuştu.'Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum'Ortaylı, "Yeni ve doğru yerleşim alanları kurulup şehirler canlanınca insanların dönmesi için teşvik programları üzerinde çalışılmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Teşviği biz, millet yapıyoruz 'Ne güzel yerler, tekrar canlansın' diyerek... Ama teşviğin en önemlisi restorasyon ve rehabilitasyon. İkisi bir arada! İmarın da ehil insanlar tarafından yapılması... Ortaya çıkan eserler milleti çekmeli. Vatandaşlar bu işte çalışan kurumları denetlemeli, eleştirmeli; iyi yapılıyorsa taltif etmeli. Bunların yüksek sesle yapılması önemli. Ben çok önem veriyorum. Eskisi gibi kenarda kalınmaz. Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi. Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum, böyle bir Fransa, Polonya düşünemiyorum. Berbat olur giderlerdi. Siz ne zannediyorsunuz? Yamyam her yerde var. Böyle adamlar Paris’te halleri kaldırdılar ortadan, berbat ettiler o ananeyi. Bu adamlar Paris’in Vosges Meydanı’nı yıkmak, müteahhitlere vermek istedi. Halk ayaklandı da şimdiki güzel semti restorasyonla kazandı. Bir sürü yerde insanların dikkati, alakası, tenkiti, katkısı olmasa bu diriliş de olmazdı. Varşova, Dresden... Birçok şehir ilgi sayesinde tamirat gördü. İnsanlar pasif kalmadı."
https://sputniknews.com.tr/20230301/mikrofonu-acik-kalan-ilber-ortayli-naci-gorur-depremi-biliyor-bizim-celalden-daha-iyidir-1067635306.html
italya
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ilber ortaylı, türkiye, italya, yeniden inşa
ilber ortaylı, türkiye, italya, yeniden inşa

Ortaylı: Türkiye, halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi

10:39 05.03.2023 (güncellendi: 10:58 05.03.2023)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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İlber Ortaylı, "Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi" düşüncesini dile getirdi.
Tarihçi - yazar İlber Ortaylı, Hürriyet'ten Fırat Karadeniz'in sorularını yanıtladı. Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımla ilgili konuştu.

'Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum'

Ortaylı, "Yeni ve doğru yerleşim alanları kurulup şehirler canlanınca insanların dönmesi için teşvik programları üzerinde çalışılmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Teşviği biz, millet yapıyoruz 'Ne güzel yerler, tekrar canlansın' diyerek... Ama teşviğin en önemlisi restorasyon ve rehabilitasyon. İkisi bir arada! İmarın da ehil insanlar tarafından yapılması... Ortaya çıkan eserler milleti çekmeli. Vatandaşlar bu işte çalışan kurumları denetlemeli, eleştirmeli; iyi yapılıyorsa taltif etmeli. Bunların yüksek sesle yapılması önemli. Ben çok önem veriyorum. Eskisi gibi kenarda kalınmaz. Türkiye, ilgisi ve hatta çıkarı olanların lakayıt hali ve halkın ancak işler bittikten sonra mızmızlanmaya başlaması yüzünden bu hale geldi. Ben böyle bir İtalya düşünemiyorum, böyle bir Fransa, Polonya düşünemiyorum. Berbat olur giderlerdi. Siz ne zannediyorsunuz? Yamyam her yerde var. Böyle adamlar Paris’te halleri kaldırdılar ortadan, berbat ettiler o ananeyi. Bu adamlar Paris’in Vosges Meydanı’nı yıkmak, müteahhitlere vermek istedi. Halk ayaklandı da şimdiki güzel semti restorasyonla kazandı. Bir sürü yerde insanların dikkati, alakası, tenkiti, katkısı olmasa bu diriliş de olmazdı. Varşova, Dresden... Birçok şehir ilgi sayesinde tamirat gördü. İnsanlar pasif kalmadı."
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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Mikrofonu açık kalan İlber Ortaylı: Naci Görür depremi biliyor, bizim Celal'den daha iyidir
1 Mart, 09:40
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