https://sputniknews.com.tr/20230301/mikrofonu-acik-kalan-ilber-ortayli-naci-gorur-depremi-biliyor-bizim-celalden-daha-iyidir-1067635306.html
Mikrofonu açık kalan İlber Ortaylı: Naci Görür depremi biliyor, bizim Celal'den daha iyidir
Mikrofonu açık kalan İlber Ortaylı: Naci Görür depremi biliyor, bizim Celal'den daha iyidir
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görör hakkında "O depremi biliyor. Bizim Celal'den daha iyidir" diye... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:40+0300
2023-03-01T09:40+0300
2023-03-01T10:00+0300
türkiye
ilber ortaylı
celal şengör
naci görür
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce konuştum' programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de zoom üzerinden katıldı.Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Kızılay başta olmak üzere son günlerin gündemi meşgul eden konuları konuşuldu.Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, Tv100 ekranlarında Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi.O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için 'O bizim Celal'den daha iyidir' dedi.O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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ilber ortaylı, celal şengör, naci görür
ilber ortaylı, celal şengör, naci görür
Mikrofonu açık kalan İlber Ortaylı: Naci Görür depremi biliyor, bizim Celal'den daha iyidir
09:40 01.03.2023 (güncellendi: 10:00 01.03.2023) Abone ol
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görör hakkında "O depremi biliyor. Bizim Celal'den daha iyidir" diye konuştu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce konuştum' programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de zoom üzerinden katıldı.
Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Kızılay başta olmak üzere son günlerin gündemi meşgul eden konuları konuşuldu.
Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, Tv100 ekranlarında Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi.
O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için 'O bizim Celal'den daha iyidir' dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.