https://sputniknews.com.tr/20230305/meteorolojiden-3-uyari-birden-siddetli-yagis-firtina-ve-cig-riski-1067825059.html

Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Şiddetli yağış, fırtına ve çığ riski

Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Şiddetli yağış, fırtına ve çığ riski

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T10:17+0300

2023-03-05T10:17+0300

2023-03-05T10:20+0300

yaşam

sağanak yağış

fırtına

doğu anadolu

çığ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde beklenen rüzgarların, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde ve Doğu Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, hamleli tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle meydana ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanakKıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1067745576.html

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