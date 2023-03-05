https://sputniknews.com.tr/20230305/meteorolojiden-3-uyari-birden-siddetli-yagis-firtina-ve-cig-riski-1067825059.html
Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Şiddetli yağış, fırtına ve çığ riski
Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Şiddetli yağış, fırtına ve çığ riski
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T10:17+0300
2023-03-05T10:17+0300
2023-03-05T10:20+0300
yaşam
sağanak yağış
fırtına
doğu anadolu
çığ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde beklenen rüzgarların, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde ve Doğu Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, hamleli tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle meydana ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanakKıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1067745576.html
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sağanak yağış, fırtına, doğu anadolu, çığ
sağanak yağış, fırtına, doğu anadolu, çığ
Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Şiddetli yağış, fırtına ve çığ riski
10:17 05.03.2023 (güncellendi: 10:20 05.03.2023) Abone ol
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde beklenen rüzgarların, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde ve Doğu Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, hamleli tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle meydana ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak
Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.