https://sputniknews.com.tr/20230303/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1067745576.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda 81 ile ayrı ayrı uyarılar yapıldı. Birçok ilde kar, çığ tehlikesi beklenirken, Marmara ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T07:39+0300

2023-03-03T07:39+0300

2023-03-03T07:39+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064987698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d497133f91a5e1163c624c8eb389d436.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurluKOCAELİ 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 16°CHafif sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 10°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA 3°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 10°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 17°CSağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 5°C, 16°CSağanak yağışlıKONYA 7°C, 20°CKuzey ve doğusu hafif sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 16°CSağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 16°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 8°C, 19°CHafif sağanak yağışlıKASTAMONU 3°C, 14°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 7°C, 10°CHafif sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.AMASYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.ELAZIĞ 3°C, 14°CSabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıERZURUM -3°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 15°CSabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluDİYARBAKIR 5°C, 19°CHafif sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 12°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı