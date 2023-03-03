Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca sürecek
© AAsağanak yağmur, kar
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Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda 81 ile ayrı ayrı uyarılar yapıldı. Birçok ilde kar, çığ tehlikesi beklenirken, Marmara ve deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Hafif sağanak yağışlı
Hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 17°C
Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Sağanak yağışlı
Sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 20°C
Kuzey ve doğusu hafif sağanak yağışlı
Kuzey ve doğusu hafif sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 16°C
Sağanak yağışlı
Sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 16°C
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 8°C, 19°C
Hafif sağanak yağışlı
Hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 14°C
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Hafif sağanak yağışlı
Hafif sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.
AMASYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.
ELAZIĞ 3°C, 14°C
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 15°C
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 19°C
Hafif sağanak yağışlı
Hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu