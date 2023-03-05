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Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti
Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti
Ligue 1'de lider PSG, Nantes'ı 4 golle geçti. PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fransa
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 4-2 yendi.Ligue 1'in 26. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 12. dakikada Lionel Messi, 17. dakikada kendi kalesine Jaouen Hadjam, 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.Nantes'ın gollerini, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kylian-mbappeden-turkiyeye-destek-mesaji-cocuklar-icin-calisacagim-1067679628.html
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fransa, mbappe, kylian mbappe, paris saint-germain, paris saint germain (psg), paris saint-germain (psg), nantes
fransa, mbappe, kylian mbappe, paris saint-germain, paris saint germain (psg), paris saint-germain (psg), nantes

Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti

01:36 05.03.2023 (güncellendi: 01:42 05.03.2023)
© AFP 2023 / FRANCK FIFEKylian Mbappe
Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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Ligue 1'de lider PSG, Nantes'ı 4 golle geçti. PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 4-2 yendi.
Ligue 1'in 26. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 12. dakikada Lionel Messi, 17. dakikada kendi kalesine Jaouen Hadjam, 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Nantes'ın gollerini, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.
Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.
Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.
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