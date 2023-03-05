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Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza
Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza
Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza kesildi. Köpek balığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T14:58+0300
2023-03-05T15:02+0300
köpekbalığı
kayseri
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satış
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Kayseri'de 'camgöz' cinsi köpekbalığını satmak isteyen firmaya Su Ürünleri Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre 33 bin lira idari para cezası uygulandı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, perakende balık satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğinin 16'ncı maddesi gereğince iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak olan 3 metre 52 santimetre boyunda ve yaklaşık 105 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı bulundu.Mersin'den getirildiği öğrenilen köpekbalığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-beyaz-kopek-baligini-yiyip-paylasan-cinli-fenomene-ceza-1066402075.html
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köpekbalığı, kayseri, satış
köpekbalığı, kayseri, satış

Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza

14:58 05.03.2023 (güncellendi: 15:02 05.03.2023)
© AAKayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza
Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza kesildi. Köpek balığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
Kayseri'de 'camgöz' cinsi köpekbalığını satmak isteyen firmaya Su Ürünleri Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre 33 bin lira idari para cezası uygulandı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, perakende balık satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğinin 16'ncı maddesi gereğince iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak olan 3 metre 52 santimetre boyunda ve yaklaşık 105 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı bulundu.
Mersin'den getirildiği öğrenilen köpekbalığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
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