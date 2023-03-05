https://sputniknews.com.tr/20230305/kayseride-kopekbaligi-satmak-isteyen-isletmeye-33-bin-lira-ceza-1067834283.html

Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza

Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza

Kayseri'de köpekbalığı satmak isteyen işletmeye 33 bin lira ceza kesildi. Köpek balığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T14:58+0300

2023-03-05T14:58+0300

2023-03-05T15:02+0300

köpekbalığı

kayseri

yaşam

satış

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Kayseri'de 'camgöz' cinsi köpekbalığını satmak isteyen firmaya Su Ürünleri Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre 33 bin lira idari para cezası uygulandı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, perakende balık satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğinin 16'ncı maddesi gereğince iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak olan 3 metre 52 santimetre boyunda ve yaklaşık 105 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı bulundu.Mersin'den getirildiği öğrenilen köpekbalığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-beyaz-kopek-baligini-yiyip-paylasan-cinli-fenomene-ceza-1066402075.html

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