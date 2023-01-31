https://sputniknews.com.tr/20230131/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-beyaz-kopek-baligini-yiyip-paylasan-cinli-fenomene-ceza-1066402075.html

Nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını yiyip paylaşan Çinli fenomene ceza

Nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını yiyip paylaşan Çinli fenomene ceza

Yemek paylaşımları yapan Çinli sosyal medya fenomeni Tizi, yasa dışı olarak aldığı nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını pişirip yediği için 18 bin... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:11+0300

2023-01-31T16:11+0300

2023-01-31T16:12+0300

yaşam

çin

köpek balığı

tiktok

fenomen

sosyal medya

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Çin'de videolarında Tizi olarak bilinen ve 8 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya fenoneni, 2022'nin nisan ayında köpek balığı için 7 bin 700 yuan (1 bin 141 dolar) ödedi.Tizi, daha sonra bu balığı pişirip yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşım, kısa sürede ilgi çekti ve balığın nesli tükenmekte olduğu için tepkileri de beraberinde getirdi.Daha sonra Siçuan eyaleti yetkililier, Tizi'nin vahşi yaşamı koruma yasalarını ihlal ettiğini belirtti.Tizi, yasa dışı olarak büyük beyaz köpekbalığı satın alıp yemesi nedeniyle 18 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.Egzotik hayvanları pişirip yediği videoları paylaşan Tizi'nin TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 7.8 milyon takipçisi var.

https://sputniknews.com.tr/20220802/buyuk-beyaz-kopek-baligi-eti-yiyip-videoya-ceken-cinli-sosyal-medya-fenomenine-sorusturma-1059416272.html

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çin, köpek balığı, tiktok, fenomen, sosyal medya