https://sputniknews.com.tr/20230131/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-beyaz-kopek-baligini-yiyip-paylasan-cinli-fenomene-ceza-1066402075.html
Nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını yiyip paylaşan Çinli fenomene ceza
Nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını yiyip paylaşan Çinli fenomene ceza
Yemek paylaşımları yapan Çinli sosyal medya fenomeni Tizi, yasa dışı olarak aldığı nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını pişirip yediği için 18 bin... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:11+0300
2023-01-31T16:11+0300
2023-01-31T16:12+0300
yaşam
çin
köpek balığı
tiktok
fenomen
sosyal medya
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Çin'de videolarında Tizi olarak bilinen ve 8 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya fenoneni, 2022'nin nisan ayında köpek balığı için 7 bin 700 yuan (1 bin 141 dolar) ödedi.Tizi, daha sonra bu balığı pişirip yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşım, kısa sürede ilgi çekti ve balığın nesli tükenmekte olduğu için tepkileri de beraberinde getirdi.Daha sonra Siçuan eyaleti yetkililier, Tizi'nin vahşi yaşamı koruma yasalarını ihlal ettiğini belirtti.Tizi, yasa dışı olarak büyük beyaz köpekbalığı satın alıp yemesi nedeniyle 18 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.Egzotik hayvanları pişirip yediği videoları paylaşan Tizi'nin TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 7.8 milyon takipçisi var.
https://sputniknews.com.tr/20220802/buyuk-beyaz-kopek-baligi-eti-yiyip-videoya-ceken-cinli-sosyal-medya-fenomenine-sorusturma-1059416272.html
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çin, köpek balığı, tiktok, fenomen, sosyal medya
çin, köpek balığı, tiktok, fenomen, sosyal medya
Nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını yiyip paylaşan Çinli fenomene ceza
16:11 31.01.2023 (güncellendi: 16:12 31.01.2023) Abone ol
Yemek paylaşımları yapan Çinli sosyal medya fenomeni Tizi, yasa dışı olarak aldığı nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balığını pişirip yediği için 18 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.
Çin'de videolarında Tizi olarak bilinen ve 8 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya fenoneni, 2022'nin nisan ayında köpek balığı için 7 bin 700 yuan (1 bin 141 dolar) ödedi.
Tizi, daha sonra bu balığı pişirip yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım, kısa sürede ilgi çekti ve balığın nesli tükenmekte olduğu için tepkileri de beraberinde getirdi.
Daha sonra Siçuan eyaleti yetkililier, Tizi'nin vahşi yaşamı koruma yasalarını ihlal ettiğini belirtti.
Tizi, yasa dışı olarak büyük beyaz köpekbalığı satın alıp yemesi nedeniyle 18 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.
Egzotik hayvanları pişirip yediği videoları paylaşan Tizi'nin TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 7.8 milyon takipçisi var.