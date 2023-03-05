https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-pacaci-ersan-seni-sadece-televizyonda-izledik-bir-gorusmemiz-olmadi-1067833575.html
İYİ Partili Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı
İYİ Partili Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı
İYİ Partili Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, “Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı” dedi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T14:27+0300
2023-03-05T14:27+0300
2023-03-05T14:32+0300
iyi parti
ersan şen
6'lı masa
politika
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Avukat ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Altılı Masa'nın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ersan-sen-iyi-parti-teklif-ederse-aday-olurum-1067814147.html
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iyi parti, ersan şen, 6'lı masa
İYİ Partili Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı
14:27 05.03.2023 (güncellendi: 14:32 05.03.2023) Abone ol
İYİ Partili Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, “Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Avukat ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.
Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Altılı Masa'nın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.