https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-pacaci-ersan-seni-sadece-televizyonda-izledik-bir-gorusmemiz-olmadi-1067833575.html

İYİ Partili Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı

İYİ Partili Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı

İYİ Partili Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, “Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı” dedi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T14:27+0300

2023-03-05T14:27+0300

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iyi parti

ersan şen

6'lı masa

politika

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Avukat ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Altılı Masa'nın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230304/ersan-sen-iyi-parti-teklif-ederse-aday-olurum-1067814147.html

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iyi parti, ersan şen, 6'lı masa