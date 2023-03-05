https://sputniknews.com.tr/20230305/isvicre-basini-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-1-tanklari-satin-almayi-planliyor-1067818237.html
İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor
İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor
Zürih merkezli Tages-Anzeiger gazetesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in İsviçreli teknoloji şirketi Ruag’dan Ukrayna’ya göndermek üzere 100’e yakın... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T01:46+0300
2023-03-05T01:46+0300
2023-03-05T01:48+0300
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Gazetenin haberinde, daha önce Leopard 2 tankları talep eden Alman savunma şirketi Rheinmetall’in şimdi de Ukrayna’ya yollamak üzere İsviçreli şirketin elindeki 96 adet Leopard 1 A5 tankını da satın almayı planladığı belirtildi.Habere göre Ruag, daha önce kullanılmış olan ve halihazırda üretildikleri İtalya’da bulunan 96 adet Leopard 1 A5 tankını 2016’da satın almıştı. İsviçreli şirket söz konusu tankları ya da yedek parçalarını farklı müşteriye satmayı planlamıştı. Şimdi ise Ukrayna’daki çatışma nedeniyle eski tanklar daha yoğun talep görmeye başladı.Rheinmetall’in tank talebi ile ilgili bilgiyi doğrulayan Ruag temsilcisi, Alman şirketin tankların işlemden geçtikten sonra Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkça ifade etti.Makalede aynı zamanda İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) hukuki nedenlerle söz konusu anlaşmayı veto ettiği vurgulandı.Almanya Savunma Bakanlığı daha önce İsviçre’den Leopard 2 tankları talep etmiş, söz konusu araçların Kiev rejimine teslim edilmeyip kendi stoklarını yenilemek üzere istendiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/isvicreye-sattigi-leopardlari-geri-alma-pesindeki-almanya-ukraynaya-gitmeyecegini-garanti-ederiz-1067777863.html
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rheinmetall, ukrayna, ukrayna krizi, zürih, leopard
rheinmetall, ukrayna, ukrayna krizi, zürih, leopard
İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor
01:46 05.03.2023 (güncellendi: 01:48 05.03.2023) Abone ol
Zürih merkezli Tages-Anzeiger gazetesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in İsviçreli teknoloji şirketi Ruag’dan Ukrayna’ya göndermek üzere 100’e yakın Leopard 1 tankı satın almayı planladığını yazdı.
Gazetenin haberinde, daha önce Leopard 2 tankları talep eden Alman savunma şirketi Rheinmetall’in şimdi de Ukrayna’ya yollamak üzere İsviçreli şirketin elindeki 96 adet Leopard 1 A5 tankını da satın almayı planladığı belirtildi.
Habere göre Ruag, daha önce kullanılmış olan ve halihazırda üretildikleri İtalya’da bulunan 96 adet Leopard 1 A5 tankını 2016’da satın almıştı. İsviçreli şirket söz konusu tankları ya da yedek parçalarını farklı müşteriye satmayı planlamıştı. Şimdi ise Ukrayna’daki çatışma nedeniyle eski tanklar daha yoğun talep görmeye başladı.
Rheinmetall’in tank talebi ile ilgili bilgiyi doğrulayan Ruag temsilcisi, Alman şirketin tankların işlemden geçtikten sonra Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkça ifade etti.
Makalede aynı zamanda İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) hukuki nedenlerle söz konusu anlaşmayı veto ettiği vurgulandı.
Almanya Savunma Bakanlığı daha önce İsviçre’den Leopard 2 tankları talep etmiş, söz konusu araçların Kiev rejimine teslim edilmeyip kendi stoklarını yenilemek üzere istendiğini ifade etmişti.