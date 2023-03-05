https://sputniknews.com.tr/20230305/isvicre-basini-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-1-tanklari-satin-almayi-planliyor-1067818237.html

İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor

İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor

Zürih merkezli Tages-Anzeiger gazetesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in İsviçreli teknoloji şirketi Ruag’dan Ukrayna’ya göndermek üzere 100’e yakın... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T01:46+0300

2023-03-05T01:46+0300

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ukrayna krizi

rheinmetall

ukrayna

ukrayna krizi

zürih

leopard

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Gazetenin haberinde, daha önce Leopard 2 tankları talep eden Alman savunma şirketi Rheinmetall’in şimdi de Ukrayna’ya yollamak üzere İsviçreli şirketin elindeki 96 adet Leopard 1 A5 tankını da satın almayı planladığı belirtildi.Habere göre Ruag, daha önce kullanılmış olan ve halihazırda üretildikleri İtalya’da bulunan 96 adet Leopard 1 A5 tankını 2016’da satın almıştı. İsviçreli şirket söz konusu tankları ya da yedek parçalarını farklı müşteriye satmayı planlamıştı. Şimdi ise Ukrayna’daki çatışma nedeniyle eski tanklar daha yoğun talep görmeye başladı.Rheinmetall’in tank talebi ile ilgili bilgiyi doğrulayan Ruag temsilcisi, Alman şirketin tankların işlemden geçtikten sonra Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkça ifade etti.Makalede aynı zamanda İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) hukuki nedenlerle söz konusu anlaşmayı veto ettiği vurgulandı.Almanya Savunma Bakanlığı daha önce İsviçre’den Leopard 2 tankları talep etmiş, söz konusu araçların Kiev rejimine teslim edilmeyip kendi stoklarını yenilemek üzere istendiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230303/isvicreye-sattigi-leopardlari-geri-alma-pesindeki-almanya-ukraynaya-gitmeyecegini-garanti-ederiz-1067777863.html

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