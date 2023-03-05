Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/isvicre-basini-rheinmetall-ukrayna-icin-leopard-1-tanklari-satin-almayi-planliyor-1067818237.html
İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor
İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor
Zürih merkezli Tages-Anzeiger gazetesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in İsviçreli teknoloji şirketi Ruag’dan Ukrayna’ya göndermek üzere 100’e yakın... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T01:46+0300
2023-03-05T01:48+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
ukrayna
ukrayna krizi
zürih
leopard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_0b66ea3331f278fbaae6e833721c3547.jpg
Gazetenin haberinde, daha önce Leopard 2 tankları talep eden Alman savunma şirketi Rheinmetall’in şimdi de Ukrayna’ya yollamak üzere İsviçreli şirketin elindeki 96 adet Leopard 1 A5 tankını da satın almayı planladığı belirtildi.Habere göre Ruag, daha önce kullanılmış olan ve halihazırda üretildikleri İtalya’da bulunan 96 adet Leopard 1 A5 tankını 2016’da satın almıştı. İsviçreli şirket söz konusu tankları ya da yedek parçalarını farklı müşteriye satmayı planlamıştı. Şimdi ise Ukrayna’daki çatışma nedeniyle eski tanklar daha yoğun talep görmeye başladı.Rheinmetall’in tank talebi ile ilgili bilgiyi doğrulayan Ruag temsilcisi, Alman şirketin tankların işlemden geçtikten sonra Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkça ifade etti.Makalede aynı zamanda İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) hukuki nedenlerle söz konusu anlaşmayı veto ettiği vurgulandı.Almanya Savunma Bakanlığı daha önce İsviçre’den Leopard 2 tankları talep etmiş, söz konusu araçların Kiev rejimine teslim edilmeyip kendi stoklarını yenilemek üzere istendiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/isvicreye-sattigi-leopardlari-geri-alma-pesindeki-almanya-ukraynaya-gitmeyecegini-garanti-ederiz-1067777863.html
ukrayna
zürih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_ee168585d431c17df5a9306e36148c6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rheinmetall, ukrayna, ukrayna krizi, zürih, leopard
rheinmetall, ukrayna, ukrayna krizi, zürih, leopard

İsviçre basını: Rheinmetall, Ukrayna için Leopard 1 tankları satın almayı planlıyor

01:46 05.03.2023 (güncellendi: 01:48 05.03.2023)
© AP Photo / Michael SohnAlman Leopard 2 tankı
Alman Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Abone olTelegram
Zürih merkezli Tages-Anzeiger gazetesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in İsviçreli teknoloji şirketi Ruag’dan Ukrayna’ya göndermek üzere 100’e yakın Leopard 1 tankı satın almayı planladığını yazdı.
Gazetenin haberinde, daha önce Leopard 2 tankları talep eden Alman savunma şirketi Rheinmetall’in şimdi de Ukrayna’ya yollamak üzere İsviçreli şirketin elindeki 96 adet Leopard 1 A5 tankını da satın almayı planladığı belirtildi.
Habere göre Ruag, daha önce kullanılmış olan ve halihazırda üretildikleri İtalya’da bulunan 96 adet Leopard 1 A5 tankını 2016’da satın almıştı. İsviçreli şirket söz konusu tankları ya da yedek parçalarını farklı müşteriye satmayı planlamıştı. Şimdi ise Ukrayna’daki çatışma nedeniyle eski tanklar daha yoğun talep görmeye başladı.
Rheinmetall’in tank talebi ile ilgili bilgiyi doğrulayan Ruag temsilcisi, Alman şirketin tankların işlemden geçtikten sonra Ukrayna’ya teslim edileceğini açıkça ifade etti.
Makalede aynı zamanda İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) hukuki nedenlerle söz konusu anlaşmayı veto ettiği vurgulandı.
Almanya Savunma Bakanlığı daha önce İsviçre’den Leopard 2 tankları talep etmiş, söz konusu araçların Kiev rejimine teslim edilmeyip kendi stoklarını yenilemek üzere istendiğini ifade etmişti.
Alman Leopard 2 A7 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
Ukrayna krizi
İsviçre'ye sattığı Leopardları geri alma peşindeki Almanya: Ukrayna'ya gitmeyeceğini garanti ederiz
3 Mart, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала