https://sputniknews.com.tr/20230303/isvicreye-sattigi-leopardlari-geri-alma-pesindeki-almanya-ukraynaya-gitmeyecegini-garanti-ederiz-1067777863.html

İsviçre'ye sattığı Leopardları geri alma peşindeki Almanya: Ukrayna'ya gitmeyeceğini garanti ederiz

İsviçre'ye sattığı Leopardları geri alma peşindeki Almanya: Ukrayna'ya gitmeyeceğini garanti ederiz

ABD'nin baskısıyla Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları tedarik eden Alman hükümeti, 1980'lerde İsviçre'ye sattığı ama Alpler ülkesinin kısmen rafa... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T18:27+0300

2023-03-03T18:27+0300

2023-03-03T18:27+0300

ukrayna krizi

almanya

isviçre

ukrayna

rusya

leopard

tank

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İsviçre'nin Blick gazetesine göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ekonomi Bakanı Robert Habeck 23 Şubat'ta İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd'e mektup yazarak Bern'in elindeki kullanılmayan Leopard 2 tanklarını Berlin'e geri satmasını rica etti. Mektupta İsviçre'nin katı askeri tarafsızlık geleneğinin, İsviçre yapımı silahların savaş halindeki ülkelere yeniden ihracatını yasaklaması nedeniyle bunların Ukrayna'ya gönderilmeyeceği garantisi verildi. Almanya veya NATO ve AB ortaklarının sınırları içinde kalacak tanklara bu ülkelerin Ukrayna'ya tank tedarikinin ardından stoklardaki boşlukları doldurmak ve yedek parça için ihtiyaç duyduğu belirtildi. İsviçre'de 134'ü hizmette ve 96'sı kullanılmayan toplam 230 Leopard 2 tankı bulunuyor. Olaf Scholz'un başbakanlığındaki Alman hükümetinin planlarına göre, İsviçre ordusunun kullanmadığı 96 Leopard-2 Alman üretici şirket Rheinmetall'e geri satılacak. Daha sonra bunlar, Ukrayna'ya tank tedarik eden AB ve NATO ülkelerinin stoklarında oluşan boşlukları ikame edecek. Tarafsız ülke konumu yüzünden İsviçre, diğer ülkelerin İsviçre silah ve mühimmatını Ukrayna gibi çatışma bölgelerine sevk etmesine izin vermiyor.Haberi ilkin İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Renato Kalbermatten doğruladı. Ardından Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de "İsviçre, kullanılmayan tanklarından bize satmayı düşünürse mutlu oluruz" dedi. Kaç tank talep ettiklerini belirtmeyen Alman sözcü, bunların Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini teyit etti. Blick'e göre İsviçre ordusu satışın mümkün olup olmadığına dair öninceleme başlattı. Gazeteye konuşan bir askeri sözc , ordunun sınırlı sayıda ana muharebe tankından feragat edebileceğini söyledi.Ancak satış için İsviçre parlamentosunun onayı gerekiyor. 1 Mart'ta Alman bakanlara yanıt gönderen Savunma Bakanı Amherd, bu hususa dikkat çekti.İsviçreli sözcü Kalbermatten'ın açıklamasının tersine kullanılmayan 96 tank resmen hizmetdışı ilan edilmiş değil. İsviçre yasalarına göre, yalnızca hizmetdışı bırakılan malzemeler satılabilir. Malzemenin hizmetdışı bırakılıp bırakılmayacağı konusunda karar merci ise parlamento. Parlamentonun bu konuda kısa vadede bir karar verip vermeyeceği meçhul. İsviçre'nin uzun süredir devam eden tarafsızlık geleneği, Rusya'nın bir yılı dolduran Ukrayna özel operasyonundan beri tartışılıyor. AB üyesi olmayan zengin Alp ülkesi, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının izinden gitse de, askeri tarafsızlığından bugüne dek ödün vermedi. Kiev ile müttefiklerinden gelen baskıya rağmen, İsviçre yapımı silahlara sahip ülkelerin onları Ukrayna'ya yeniden ihraç etmesine izin vermeyi reddetti. Almanya, İspanya ve Danimarka'dan bu yönde gelen talepleri geri çevirdi. Parlamentoda yeniden ihracat kurallarının gevşetilmesine yönelik çeşitli girişimler sürüyor, ancak herhangi bir karar alınması muhtemelen aylar alacak.

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almanya, isviçre, ukrayna, rusya, leopard, tank