https://sputniknews.com.tr/20230210/zelenskiy-scholzu-kieve-yardim-konusunda-zorlamak-durumunda-kaliyorum-1066822817.html

Zelenskiy: Scholz'u Kiev'e yardım konusunda zorlamak durumunda kalıyorum

Zelenskiy: Scholz'u Kiev'e yardım konusunda zorlamak durumunda kalıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u Ukrayna'ya yardım etmesi için ‘zorlamak’ durumunda kaldığını söyledi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T01:15+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

olaf scholz

ukrayna

almanya

yardım

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Spiegel’e demecinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlaması konusunda ‘zorlamak’ durumunda kaldığından yakınarak, yapılacak yardımın Ukarynalılara değil, Avrupalılar için olduğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi.Zelenskiy, “Şu anda Alman tanklarıyla ilgili bu tartışmarda yine zor bir aşamadayız, duygusal ve zor bir durum. Onu (Olaf Scholz) Ukrayna'ya yardım etmesi için zorlamam ve bu yardımın bizim için değil, Avrupalılar için olduğuna sürekli olarak ikna etmem gerekiyor” dedi.Daha önce Zelenskiy, kendisinin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesinin ‘imkansız’ olduğunu anlattığını ve bunları uygulamayı planlamadığını itiraf etmişti.

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