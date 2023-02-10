https://sputniknews.com.tr/20230210/zelenskiy-scholzu-kieve-yardim-konusunda-zorlamak-durumunda-kaliyorum-1066822817.html
Zelenskiy: Scholz'u Kiev'e yardım konusunda zorlamak durumunda kalıyorum
Zelenskiy: Scholz'u Kiev'e yardım konusunda zorlamak durumunda kalıyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u Ukrayna'ya yardım etmesi için ‘zorlamak’ durumunda kaldığını söyledi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T01:15+0300
2023-02-10T01:15+0300
2023-02-10T01:15+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
olaf scholz
ukrayna
almanya
yardım
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Spiegel’e demecinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlaması konusunda ‘zorlamak’ durumunda kaldığından yakınarak, yapılacak yardımın Ukarynalılara değil, Avrupalılar için olduğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi.Zelenskiy, “Şu anda Alman tanklarıyla ilgili bu tartışmarda yine zor bir aşamadayız, duygusal ve zor bir durum. Onu (Olaf Scholz) Ukrayna'ya yardım etmesi için zorlamam ve bu yardımın bizim için değil, Avrupalılar için olduğuna sürekli olarak ikna etmem gerekiyor” dedi.Daha önce Zelenskiy, kendisinin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesinin ‘imkansız’ olduğunu anlattığını ve bunları uygulamayı planlamadığını itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230210/bati-medyasi-zelenskiyin-savas-ucagi-talebine-ingiliz-bakandan-kufurlu-yanit-1066820496.html
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vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya, yardım
vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya, yardım
Zelenskiy: Scholz'u Kiev'e yardım konusunda zorlamak durumunda kalıyorum
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u Ukrayna'ya yardım etmesi için ‘zorlamak’ durumunda kaldığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Spiegel’e demecinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlaması konusunda ‘zorlamak’ durumunda kaldığından yakınarak, yapılacak yardımın Ukarynalılara değil, Avrupalılar için olduğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Zelenskiy, “Şu anda Alman tanklarıyla ilgili bu tartışmarda yine zor bir aşamadayız, duygusal ve zor bir durum. Onu (Olaf Scholz) Ukrayna'ya yardım etmesi için zorlamam ve bu yardımın bizim için değil, Avrupalılar için olduğuna sürekli olarak ikna etmem gerekiyor” dedi.
Daha önce Zelenskiy, kendisinin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesinin ‘imkansız’ olduğunu anlattığını ve bunları uygulamayı planlamadığını itiraf etmişti.