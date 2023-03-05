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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan deplasman yasağı protestosu: Protokol tribününe oturmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan deplasman yasağı protestosu: Protokol tribününe oturmadı
Kayserispor-Fenerbahçe maçı için alınan taraftar yasağı kararına tepki gösteren Ali Koç protokol tribününde bulunmadı. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T11:06+0300
2023-03-05T11:10+0300
ali koç
spor
fenerbahçe
kayserispor
protesto
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Karşılaşmaya deplasman tribününe Fenerbahçe taraftarları alınmadı.Kayserispor yönetimine protestoNTV Spor'un aktardığına göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durumu protesto etmek için protokol tribünü yerine numaralı bölümde maçı takip etti.Ne olmuştu?Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı.Fenerbahçe, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nu bugün dinleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/anadolu-cumhuriyet-bassavciligi-35-bin-taraftara-tedbir-uygulandigi-iddiasi-dogru-degil-1067805546.html
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ali koç, fenerbahçe, kayserispor, protesto
ali koç, fenerbahçe, kayserispor, protesto

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan deplasman yasağı protestosu: Protokol tribününe oturmadı

11:06 05.03.2023 (güncellendi: 11:10 05.03.2023)
© SAMET YALÇIN-AW752619Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç,
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© SAMET YALÇIN-AW752619
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Kayserispor-Fenerbahçe maçı için alınan taraftar yasağı kararına tepki gösteren Ali Koç protokol tribününde bulunmadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Karşılaşmaya deplasman tribününe Fenerbahçe taraftarları alınmadı.

Kayserispor yönetimine protesto

NTV Spor'un aktardığına göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durumu protesto etmek için protokol tribünü yerine numaralı bölümde maçı takip etti.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı.
Fenerbahçe, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nu bugün dinleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.
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